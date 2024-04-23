Çalışmadan yaşamak mümkün hale geldi! Perşembeden önce başvurana aylık 93.000 TL ödeniyor

Gerek emekli gerek çalışan enflasyon rakamları karşısında maaşları günden güne eriğini şu günlerde alternatif yatırım araçlarını araştırmaya devam ediyor. Yatırımcının sığındığı liman olarak bilinen döviz ve yastık altı altın yatırımları özellikle de TCMB kararlarının sürekli olarak artı şeklinde belirlenmesi ile birlikte yerini mevduat faizlerine bırakırken, artan faizleri aylık getirileri fırlatıyor. Her ay düzenli olarak TCMB toplantısı sonrasında politika faizi kararları belirtilirken, Haziran ayından beri süregelen yükseliş, kredi ve kredi kartı faizleri ile birlikte mevduat faizlerini de yerinden oynatıyor. Yaz başında yüzdee 20-30'larda olan mevduat faizlerindeki artış yüzde yüz üzerinde seyrediyor. Bankalar yüzde 60'a dayanan faiz oranı ile yatırımcının gönlünü çelerken, belirlenen vadelerde yüksek tutarda geri ödeme sağlayabiliyor.





TCMB'nin kararlarının yanı sıra bankalar tarafından başlatılan kampanyalar da müşteri için cezbedici bir seçenek oluyor.Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar sundukları faizler ile müşteri portföyünü arttırabiliyor. Özellikle de son zamanlarda özel bankalar tarafından sunulan yüzde 458- 60 oranındaki faizler, getiriyi kat be kat arttırmışa benziyor. 2 milyon TL yatırımı olan vatandaşın artık artı olarak iş yapmasına çalışmasına gerek kalmıyor.

Mevduat faizi hesaplamaları bireye göre, vade miktarına ve tutara göre değişkenlik gösterebiliyor. Yatırımcı herhangi bir mevduat hesabını seçebilmesi adına bankaları dolaşma gerekliliği uzmanlar tarafından açıklanırken, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde bankaların revizesi devam ediyor.





AKBANK, ODAEBANK, ALTERNATİFBANK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Akbank ve Odeabank mevduat faizi konusunda 32 güne yüzde 56 oranında verdiği faiz ile dikkatleri üzerine çekip, yatırımı ve müşteri sayısını arttırmışa benziyor. Bu iki bankaya 2 milyon TL'sini yatıran yatırımcı 93.282 TL vade sonu getiri hak kazanıyor.

Alternatifbank son dakika olarak açıkladığı kampanyası kapsamında yüzde 58 faiz imkanı sunarken, 32 gün sonunda 2 mlyon TL'nin getirisi 96.614 TL olarak açıklanmış bulunuyor. (Yukarıdaki haber hiç bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sadece bankaların faiz oranlarını değerlendirmesi yapılmıştır)