Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Canik Belediyesi, ilçede ikamet edip üniversiteye yerleşen tüm öğrencilere ek koşul olmadan 4 yıl burs verecek; başvurular 30 Eylül 2025'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:45
Canik Belediyesi'nden şartsız burs müjdesi

Samsun'un Canik ilçesinde üniversiteyi kazanan gençlere yönelik önemli bir destek haberi Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan geldi. Başkan Sandıkçı, ilçede ikamet edip üniversiteye yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencilere herhangi bir ek koşul aranmaksızın 4 yıl boyunca burs verileceğini duyurdu.

"Üç yıldır süren gelenek devam ediyor"

Canik Belediyesi'nin eğitim desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim yolculuklarında onlara bir nebze de olsa katkı sunabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Üç yıldır olduğu gibi bu yıl da ayrım yapmaksızın, ilçemizden üniversiteyi kazanan her bir evladımızın yanında olacağız. Onların başarısı, Canik'in ve ülkemizin başarısıdır".

Sadece burs değil, kapsamlı eğitim desteği

Belediyenin desteği yalnızca bursla sınırlı kalmıyor. Gençleri çağın gerekliliklerine hazırlamak amacıyla bilim, teknoloji, yapay zekâ ve yazılım gibi alanlarda ücretsiz eğitim programları düzenleniyor. Ayrıca KPSS, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların başvuru ücretleri belediye tarafından karşılanarak ailelerin ekonomik yükü hafifletiliyor.

Başvuru süreci ve son tarih

Burs başvuruları resmen başladı. Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin T.C. kimlik kartı fotokopisi ve güncel tarihli öğrenci belgeleri ile birlikte Canik Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular için son tarih 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak incelemeler sonrasında ilk burs ödemelerinin öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

