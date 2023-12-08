Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta

Çay tiryakilerini sevindirecek haber o marketten geldi. Siyah çay paketlerinde büyük indirim kampanyası başlatıldı. İndirimi görenler resmen o marketin kapılarında beklemeye başladı. Çay fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı çay alırken düşündürüyordu. Tam bu noktada Türk geleneğinde de oldukça büyük öneme sahip olan siyah çayda o market indirim yaptı. Sabah akşam fark etmeksizin tüketilen siyah çay resmen o markette 68 TL’ye kadar geriledi.

CARREFOURSA MARKETTE SİYAH ÇAY SADECE 68 TL

Siyah çay fiyatlarına gelen pes peşe zamlardan sonra CarrefourSA Çaykur Rize turist çayın 500 gramını 82,90 TL’den 68,90 TL’ye düşürdü.Siyah çay indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşlar CarrefourSA marketlerin yolunu tuttu. Hızlı davranan siyah çay indiriminden faydalanabilecek.



