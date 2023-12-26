Cebinde Halkbank kartı olana para yağacak! Tam 750 TL koşulsuz şartsız tüm hesaplara yatırılacak

Halkbank, müşterilerini sevinçle karşılamak adına özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya, giyim, optik, saat, kozmetik, kırtasiye, oyuncak ve elektronik alışveriş tutkunlarına çeşitli avantajlar sunuyor. Katılımı oldukça basit; Halkbank müşterileri, kampanyaya dahil olmak için "YENİ" yazarak 3404'e SMS gönderebilir veya Paraf Mobil uygulamasından "HEMEN KATIL" butonuna tıklayabilirler. Bu işlem, kayıtlı cep telefonu numaralarından ücretsiz olarak gerçekleştirilmelidir.

Kampanya kapsamında, müşterilerin harcamalarına bağlı olarak çeşitli hediyeler sunulacak. İlk 750 TL üzeri alışverişlere 30 TL, devamındaki her 750 TL ve üzeri harcamalara ise 90 TL ParafPara armağan edilecek. Her müşteri, ana ve ek kartları dahil olmak üzere toplamda en fazla 300 TL ParafPara kazanabilir. Aynı iş yerinde aynı gün içinde yapılan harcamalardan sadece ilki kampanya kapsamına alınacaktır.





Yeni yıl kampanyası, Paraf, Parafly, Sanal kartlar ve Ek kartları kapsıyor ancak Paraf Debit, Parafree, Business kartlar, ticari kartlar ve Halkcardlar işlemleri kampanya dışında tutuluyor. ParafParalar, işyeri tarafından yapılan POS işlemlerinden sonra otomatik olarak bir sonraki gün yükleniyor.

Özetle, Halkbank'ın geçerli yeni yıl kampanyası, giyim, optik, saat, kozmetik, kırtasiye, oyuncak ve elektronik alışverişlerinde müşterilere avantajlar sunuyor. Kampanyaya katılmak için "YENİ" yazıp 3404'e SMS göndermek veya Paraf Mobil uygulamasından "HEMEN KATIL" butonuna tıklamak yeterli olacaktır. ParafParalar ile yeni yılınız daha keyifli geçebilir.