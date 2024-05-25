Cebinde kredi kartı olan eyvah diyecek! Bunu yapanın kartı elden gidebilir

Türkiye ekonomisinde son yıllarda gözle görülür bir şekilde artan kredi kartı kullanımı, önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'un açıklamalarına göre, bu artışın ekonomik dengeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu ve tüketim alışkanlıklarında köklü değişiklikler gerektirdiği belirtiliyor. Baştuğ'un verdiği bilgilere göre, geçen yıl yaşanan ekonomik büyümenin önemli bir kısmı, hızla artan tüketimden kaynaklanıyor. Ancak, bu aşırı tüketimin sürdürülebilir olmadığı ve ekonomiyi zorlayıcı bir etkiye sahip olduğu vurgulanıyor.

Özellikle, Baştuğ'un ifade ettiği gibi, ekonominin büyüme hızının sürdürülebilmesi için tüketimin kontrol altına alınması gerekiyor. Kredi kartı kullanım oranı yüzde 150'ye ulaşmış durumda! Bu çerçevede, kredi kartı kullanımının kısıtlanması veya yönlendirilmesi gibi önlemler gündeme gelebilir. Baştuğ'un öngörülerine göre, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüşe geçebileceği ancak asıl mücadelenin tüketim alışkanlıklarının düzeltilmesiyle başlayacağı ifade ediliyor.





Diğer yandan, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme olasılığı da ekonomik beklentileri etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Ancak Baştuğ'un uyarılarına göre, faiz indirimlerinin bireysel tüketimi artırabileceği ancak yüksek faiz oranlarının bu artışı sınırlayabileceği belirtiliyor. Bu noktada, faiz politikalarının dengeli bir şekilde yönetilmesi ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.

Hazine Bakanlığı'nın henüz kredi kartlarıyla ilgili resmi bir çalışma yapmamış olması, piyasadaki beklentileri yansıtmakta. Ancak, Baştuğ'un açıklamaları, önümüzdeki dönemde kredi kartı kullanıcılarını etkileyebilecek düzenlemelerin gündemde olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve atacağı adımlar, kredi kartı kullanıcılarının ve genel olarak ekonominin geleceği açısından büyük önem taşıyor.