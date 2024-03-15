Cebinde TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın fiyatlarında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Dolar/TL kuru 30 TL’nin üzerine çıktıkça, gram altın fiyatları sürekli yeni zirvelere ulaşıyor. Gram altın, yeni haftanın başlangıcını 2.200 TL üzerinde yaparak, yatırımcıların gözünü yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevirmesine neden oluyor. İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 2.240 TL

Çeyrek Altın: 3.904 TL

Yarım Altın: 7.831 TL

Cumhuriyet Altını: 15.983 TL

Ons Altın: 2.177 Dolar





ALTIN FİYATLARI ETKİLENİYOR

ABD işgücü piyasasındaki yavaşlamayı gösteren son verilerin ardından altın fiyatları, geçtiğimiz cuma günü 2.194,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdilerde ise ons altın, geçen cuma gününe ait olan 2.177,70 dolarlık kapanış fiyatının etrafında işlem görüyor.

City Index’in deneyimli analisti Matt Simpson’a göre, büyük yatırımcıların net uzun pozisyonlarını genişletmeleri, altın talebinin yükselişte olduğunun bir göstergesi. Simpson, Federal Rezerv’in faiz indirimlerini bekleyiş sürerken, kısa dönem piyasa hareketlerinin aksine, altın fiyatlarının mevcut yüksek düzeylerde istikrar kazanacağını ve bu hafta enflasyon verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor. Küresel ekonomik olaylarla yakından ilişkili olan altın piyasaları, merkez bankası politikalarından, enflasyon düzeylerine, jeopolitik olaylardan, ekonomik dalgalanma beklentilerine kadar birçok faktörden etkilenmektedir.





ALTININ REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

Altın piyasasında tanınan bir isim olan İslam Memiş, yıl sonuna kadar gram altının önce 2.500 TL’ye, daha sonra ise 3.000 TL’ye yükseleceğini tahmin ediyor. Ayrıca, ons altın için de bu yıl içerisinde 2.350 dolarlık bir değere ulaşılması beklenmekte.

Altın piyasasında faaliyet gösteren Altıntaş Kuyumculuk, Mart ayı içerisinde altın fiyatlarının daha istikrarlı bir düzeyde seyredeceğini ve bu durumun gram altın üzerindeki etkisinin pozitif olacağını öngörüyor. Ayın ilk yarısında gram altın fiyatlarının 2.250 Türk Lirası düzeyine ulaşmasının beklendiği ve ayın ortalarına doğru bu seviyenin test edileceği belirtilmektedir