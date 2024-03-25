Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

Bankkart kullanıyorsanız yaşadınız! 1000 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 1000 TL ÖDEME KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre beyaz ve elektronik eşya alımlarında 1000 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Alışveriş yapacak müşterilerin yüzünü güldürecek kampanya kapsamında detaylı bilgiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden müşterilerle paylaşılacak.





Beyaz eşya ve elektronik eşya alışverişleriniz için Bankkart kullanarak özel puanlar elde edebilirsiniz. Bankkart kullanarak tek seferde yapılan 5 bin TL ve üstü alışverişler için 250 TL, 20 bin TL ve üstü alışverişler için 1000 TL Bankkart Lira hediyesi verilecek. Kampanya 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya katılımlarınızı bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da resmi internet bankacılığı üzerinden yapabileceksiniz. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerinizden önce kampanyaya katılım sağlamanız gerekiyor.