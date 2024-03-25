Bist 100
9.274,44 1%
DOLAR
32,15 0,56%
EURO
34,87 0,75%
ALTIN
2.237,07 1,01%

Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

Ziraat Bankası müşterilerine 1000 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:35
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

Bankkart kullanıyorsanız yaşadınız! 1000 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 1000 TL ÖDEME KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre beyaz ve elektronik eşya alımlarında 1000 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Alışveriş yapacak müşterilerin yüzünü güldürecek kampanya kapsamında detaylı bilgiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden müşterilerle paylaşılacak. 

ziraat bankası 1000 tl kampanya

Beyaz eşya ve elektronik eşya alışverişleriniz için Bankkart kullanarak özel puanlar elde edebilirsiniz. Bankkart kullanarak tek seferde yapılan 5 bin TL ve üstü alışverişler için 250 TL, 20 bin TL ve üstü alışverişler için 1000 TL Bankkart Lira hediyesi verilecek. Kampanya 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya katılımlarınızı bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da resmi internet bankacılığı üzerinden yapabileceksiniz. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerinizden önce kampanyaya katılım sağlamanız gerekiyor. 

İLGİLİ HABERLER

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
4
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
5
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
6
Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!
7
Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Faizler uçtu kaçtı durdurulamıyor! Her yatırana 45 bin liradan fazla ödeniyor

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!