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Cebindeki parayı buna koyan başını taşlara vuracak! Selçuk Geçer etekleri tutuşturan haberi verdi

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara seslenerek Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Geçer'in bu uyarıları, piyasada dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 15:31
Cebindeki parayı buna koyan başını taşlara vuracak! Selçuk Geçer etekleri tutuşturan haberi verdi

Emin Adımlarla: Ekonomist Selçuk Geçer'den Yatırımcılara Kritik Uyarılar

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları dikkatle dinleyin! Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Geçer, yatırımcılara 'faiz oyununa' gelmemeleri konusunda sert uyarılarda bulunurken, Türk Lirası'nın güçsüzlüğüne dikkat çekti.

Geçer, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını yorumlarken, "Negatif faiz ortamında kaldığınız sürece, ne yabancı ne de yerli yatırımcılar paranızı bankalara yatırmaz. Türk lirasında kalmak istemezler." dedi. Merkez Bankası'nın 500 puanlık faiz artırımı ile faiz oranını %45'ten %50'ye çekmesi piyasada hareketliliğe sebep oldu. Ancak Geçer, Türk Lirası'nın güçsüzlüğü ve negatif faiz ortamıyla ilgili olarak endişelerini dile getirdi.

Geçer, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirirken, "Türkiye'nin değeri, Türk Lirası'nın değeriyle ölçülür." dedi. Güçlü bir Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla üreten bir Türkiye olduğunu vurgulayan Geçer, negatif faiz ortamında paranın Türkiye'den çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Negatif faiz ortamında yatırımcıların Türk Lirası'na yatırım yapmalarının dezavantajlarına dikkat çeken Geçer, "Amerika'ya 100.000 dolarımı götürür, yüzde 3'lük pozitif faize yatırırım. Hiçbir riske girmeden çekerim." şeklinde konuştu.

Geçer'in uyarıları, yatırımcıları riskleri göz önünde bulundurmaya ve dikkatli adımlar atmaya çağırıyor.

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