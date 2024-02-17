Cebinizdeki parayı yavrulatacak tüyo! Yatırımın ustası büyük sırrı verdi

Finans dünyasının önde gelen isimlerinden Mert Başaran, birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılara çarpıcı bir formül sunuyor. Hisse senedi fonlarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Başaran, son yıllarda artan ilgiye dikkat çekiyor.



Başaran'ın verdiği bilgilere göre, hisse senedi fonları son yedi yılda katılımcı sayısını 17 kat artırmış durumda. Bu dönemde 100 bin TL'lik bir yatırım, şaşırtıcı bir şekilde 1.7 milyon TL'ye yükselmiş. Başaran, eğer bu süreçte 1 milyon TL yatırım yapılmış olsaydı, bugün itibariyle yatırımın 17 milyon TL'ye ulaşmış olacağını belirtiyor. Bu etkileyici performans, doların aynı dönemde sadece 5 kat artış gösterdiği gerçeğiyle karşılaştırıldığında dikkat çekiyor.





Başaran'ın açıklamalarına göre, doların enflasyona karşı değer kaybetme riskine karşı, hisse senedi fonları daha sağlıklı bir yatırım alternatifi olarak öne çıkıyor. Başaran, bu durumu "Dolayısıyla, dolar yerine hisse senedi fonlarına yatırım yapmak daha mantıklı görünüyor. Aksi takdirde dolar, zamanla enflasyona karşı değerini kaybetmeye devam edecek." şeklinde özetliyor.

Hisse senedi fonlarının, bir şirketin sahip olduğu sermaye stoku içindeki özkaynak sahipliğini temsil eden birimler olduğunu hatırlatalım. Şirketlerin sermayesi, sahip oldukları hisselerin toplamıyla belirlenir ve bu hisselere sahip olanlar da hissedar olarak adlandırılır.

Bu bilgiler ışığında, Başaran'ın önerisiyle yatırımcılar, hisse senedi fonlarını göz önünde bulundurarak birikimlerini değerlendirebilirler. Alım-satım işlemleri genellikle Borsa İstanbul gibi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen hisse senedi fonları, yatırımcılara portföylerini yönetme imkanı sunarak finansal başarıya katkıda bulunabilir.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.