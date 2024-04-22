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Cep telefonu alacaklar dikkat! O banka kartına 1500 TL indirim sağlanıyor

Teknoloji tutkunlarını, fotoğraf severleri yakından ilgilendiren bir kampanyanın bitmesine sayılı günler kala banka tarafından son uyarı paylaşımı yapılmış bulunuyor

Yayın Tarihi: 22.04.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 18:18
Cep telefonu alacaklar dikkat! O banka kartına 1500 TL indirim sağlanıyor

Teknoloji tutkunlarını, fotoğraf severleri yakından ilgilendiren bir kampanyanın bitmesine sayılı günler kala banka tarafından son uyarı paylaşımı yapılmış bulunuyor. Denizbank Nisan ayı kampanyalarını açıkladığı günden beri dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bir çok avantajlı alışveriş imkanı sağlayan kampanyaları ile tercih edilen Denizbank, Huawei'nin amiral gemisi olarak bilinen P60 Pro alımlarına özel şirket ile yaptığı anlaşma kapsamında 1500 TL indirim sağlıyor.

İşletme Kart sahiplerine özel olan kampanya detaylarında her bir Huawei P60 Pro satım alımlarında 1500 TL anında indirim yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Mart ayının son günleri başlatılan kampanya 1 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak iken ödemelerin İşletme Kart aracılığı ile tamamlanması şartı bulunuyor. Huawei üzerinden fırsatı Yakala butonuna tıklanması ile birlikte kampanya kodunun kaydedilmesi gerekiyor.

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DENİZBANK CEP TELEFONU İNDİRİMİ KAMPANYASI

Işlemlerin sonrasında P60 Pro ürün sayfasına gidilerek satın alma işlemi başlatılabiliyor. Sepet ekranındaki kupon kodu bölümüne kampanya kodunu giren her birey İndirimin tadını çıkarabiliyor. Olağanüstü fotoğraf ve video çekim deneyimi sağlayan b60 Pro gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunan yüksek kapasiteli pile hakim olması ile dikkatleri çekerken, Her ortama uyum sağlayan şık ve modern tasarımı ile de dikkatleri üzerine topluyor.

Alışverişin Huawei resmi internet sitesi üzerinden tamamlanması zorunluluğu bulunuyor. Kampanyanın detayları Denizbank resmi internet sitesi üzerindeki kampanyalar sayfasında yer alıyor.

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