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Cep telefonu kullananlar dikkat! Artık kullanmadığınız bakiye 15 günde IBAN'a yatacak

Mobil hat kullanıcılarına müjdeli haber verildi. Artık aylık kalan kullanım haklarınızı para iadesi olarak alabileceksiniz.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:43
Cep telefonu kullananlar dikkat! Artık kullanmadığınız bakiye 15 günde IBAN'a yatacak

Mobil hat kullanıcılarına müjdeli haber verildi. Artık aylık kalan kullanım haklarınızı para iadesi olarak alabileceksiniz. Özellikle de mobil hat değişikliği yapan ve hatlarında kalan tutarları değerlendirmek isteyenlere sunulan bu imkan sayesinde geri iade tutarları anında hesaplara aktarılıyor.

Turkcell, Vodafone Türk Telekom olmak üzere ülkenin önde gelen 3 mobil operatörü tarafından sunulan hizmet kapsamında mobil hat değişikliği yapan ve hatlarında unuttukları tutar bulunan kişilerin faydalanacağı açıklanmış bulunuyor. Tüm cep telefonu kullanıcılarını sevindirecek gelişmelerde her operatörün kendine özgü Prosedür ve uygulama detayları olsa da geçmişe yönelik 2 yıllık kalan bakiyeler geri iade edilebiliyor.

,HAT

MOBİL HATLARDA GERİ ÖDEME

Ilk Turkcell tarafından açıklanan iade prosedürlerinde milyonlarca müşteriyi yakından ilgilendiren duyuru yapıldı. Turkcell hat sahipleri hatlarının iptal edilmesi akabinde içerisinde kalan kullanımlarını 2 yıl içinde iade talep ederek geri alabilecek. Turkcell resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda alacak sorgulama ve TL iade talep linkini tıklayarak taleplerin solunabileceği belirtilirken işlemlerin tamamlanmasından 15 gün içerisinde geri ödeme gerçekleştirileceği açıklandı.

HAT

Öte yandan Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları da benzer olarak geri ödeme alabilecek. Vodafone'da faturasız aboneleri hesaplarında kalan bakiyelerin 2 yıl içerisinde başvuru yapılması durumunda geri ödeneceği ifade edildi. 2 yıl içerisinde tekrardan Vodafone numarasının taşıması durumunda hesabına otomatik olarak geri yükleneceği açıklandı. Geri ödeme alabilmek için operatörün web sitesi ya da mobil uygulamasını ziyaret ederek kalan bakiye sorgulaması yapılıp iade talebinde bulunulabiliyor. Geri ödeme alabilmek için hat sahibinin kimlik ile ibraz etme zorunluluğu mevcut iken En fazla 24 aylık bakiye iade işlemi sağlanıyor

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