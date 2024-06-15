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Citigroup, Türk lirası için alım tavsiyesini sonlandırdı! Yatırımcılara bomba uyarı

Citigroup, Türk lirasının dolar karşısındaki güçlenme potansiyelini gözden geçirerek alım tavsiyesini sonlandırdı. Banka, Türkiye ekonomisindeki olumlu içsel koşullara rağmen carry trade pozisyonlarının TL'nin değer kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:23
Citigroup, Türk lirası için alım tavsiyesini sonlandırdı! Yatırımcılara bomba uyarı

CITIGROUP, TÜRK LİRASI İÇİN ALIM TAVSİYESİNİ REVİZE ETTİ

ABD merkezli finans devi Citigroup, Türk lirasının dolar karşısındaki güçlenme potansiyelini yeniden değerlendirerek önceki alım tavsiyesini sonlandırdı. Banka, Türkiye ekonomisindeki içsel koşulları olumlu bulduklarını ancak carry trade pozisyonlarının artışının, TL'nin spot piyasada değer kaybetmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Citigroup'un stratejistlerinden Louis Costa tarafından yayımlanan raporda, Türk lirasına yönelik önceki alım tavsiyesinin kapatıldığı belirtildi. Costa, Türkiye'deki ekonomik şartların halen olumlu olduğunu vurgulayarak, yüksek getiri pozisyonlarındaki birikimin spot piyasadaki TL değerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Forward piyasalarda getiri farklarının da etkilenme riskine işaret eden Costa, bu durumun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ OLUMLU KOŞULLAR

Citigroup, Türkiye ekonomisindeki içsel koşulları olumlu bulmasına rağmen carry trade pozisyonlarındaki birikimin, Türk lirasının değer kaybına neden olabileceğini belirtti. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) güvercin politikalarını desteklediğini ve parasal koşulların gevşetildiğini vurguladı. Bu durumun, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetme riskini artırdığına dikkat çekildi.

Citigroup ayrıca, Macaristan'daki ekonomik gelişmelere de değinerek, Macar forinti karşısında dolar alımını önerdi. Banka, Macaristan'da da benzer ekonomik koşulların etkisi altında olduğunu değerlendirerek, bu ülke para birimi için pozitif bir duruş sergiledi. Macar forintine yönelik alım tavsiyesi, Türkiye'deki benzer ekonomik gelişmelerin yansımaları olarak değerlendirildi.

Citigroup'un raporunda, forward piyasalarda getiri farklarının etkilenme riskine dikkat çekildi. Türk lirasının değer kaybı riskinin, carry trade pozisyonları ve forward piyasalardaki hareketlerle daha da artabileceği belirtildi. Bu durumun, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir faktör olduğu vurgulandı.

CITIGROUP'TAN YATIRIMCILARA UYARI

Citigroup'un stratejistlerinden Louis Costa, Türk lirasına yönelik alım tavsiyesini sonlandırarak, yatırımcıları carry trade pozisyonlarının birikimi konusunda uyardı. Costa, Türkiye'deki olumlu ekonomik koşullara rağmen, bu pozisyonların spot piyasada TL'nin değer kaybına neden olabileceğini ifade etti. Banka, yatırımcılara Macar forinti karşısında dolar alımını önerirken, Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti.

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