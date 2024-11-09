Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Hükümetin bakanlıklar aracılığı ile sağladığı desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bakanlıklar gün gün yeni destek ödemeleri ile alakalı açıklamalarını sürdürürken, hak sahibi olan vatandaşın gözü kulağı da IBAN’da oluyor. Aile Bakanlığı tarafından destek ödemeleri dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin ya da hanelerin hesaplarına düzenli olarak aktarılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile de üreticilere destek sağlanıyor. Üretim maliyetlerinin düşmesi adına çiftçiye yönelik sağlanan bu desteler de kaleme göre her CUma hesaplara aktarılıyor. Hesaplara aktarılan tutarlar ve destek ödemesi kalemi ile alakalı açıklamalar, bakanlık tarafından kamuoyuna sunuluyor.

TARIM DESTEKLERİ HESAPLARA AKTARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Tarımsal Destek Ödemeleri her ayın her Cuma günü belirlenen kalemlerde olacak şekilde hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından söz konusu destekler ile alakalı açıklamalar da yapılmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin yüzünü güldüren bir karar alarak toplamda 213 milyon 477 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin Cuma akşamı itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu destekleme ödemeleri iki ana kalemde sağlanacağı belirtildi. Genel olarak Ziraat Bakası hesabı üzerinden sağlanan tarımsal destek ödemelerinin 8 Kasım 2024 tarihinde ödenen kalemleri, Bireysel sulama sistemleri desteği ve kırsal kalkınma yatırımları desteği olarak belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Bireysel sulama sistemleri desteği olarak 119 milyon 387 bin 782 liranın yanı sıra, kırsal kalkınma yatırımları desteği için ise 94 milyon 89 bin 365 lira tahsis edildiği ve toplamda 213 milyon 477 bin 147 liranın çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.



