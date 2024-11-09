DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,38 0,09%

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Hükümetin bakanlıklar aracılığı ile sağladığı desteklerin ardı arkası kesilmiyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:36
Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Hükümetin bakanlıklar aracılığı ile sağladığı desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bakanlıklar gün gün yeni destek ödemeleri ile alakalı açıklamalarını sürdürürken, hak sahibi olan vatandaşın gözü kulağı da IBAN’da oluyor. Aile Bakanlığı tarafından destek ödemeleri dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin ya da hanelerin hesaplarına düzenli olarak aktarılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile de üreticilere destek sağlanıyor. Üretim maliyetlerinin düşmesi adına çiftçiye yönelik sağlanan bu desteler de kaleme göre her CUma hesaplara aktarılıyor. Hesaplara aktarılan tutarlar ve destek ödemesi kalemi ile alakalı açıklamalar, bakanlık tarafından kamuoyuna sunuluyor.  

TARIM DESTEKLERİ HESAPLARA AKTARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Tarımsal Destek Ödemeleri her ayın her Cuma günü belirlenen kalemlerde olacak şekilde hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından söz konusu destekler ile alakalı açıklamalar da yapılmaya devam ediyor  

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin yüzünü güldüren bir karar alarak toplamda 213 milyon 477 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin Cuma akşamı itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu destekleme ödemeleri iki ana kalemde sağlanacağı belirtildi. Genel olarak Ziraat Bakası hesabı üzerinden sağlanan tarımsal destek ödemelerinin 8 Kasım 2024 tarihinde ödenen kalemleri, Bireysel sulama sistemleri desteği ve kırsal kalkınma yatırımları desteği olarak belirtildi.  

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Bireysel sulama sistemleri desteği olarak 119 milyon 387 bin 782 liranın yanı sıra, kırsal kalkınma yatırımları desteği için ise 94 milyon 89 bin 365 lira tahsis edildiği ve toplamda 213 milyon 477 bin 147 liranın çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.  


İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak
2
Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek
3
SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak
4
Emeklilikte Son Dakika! 2 ay içinde emekli olmayan hapı yuttu!
5
Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi
6
Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek
7
O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak