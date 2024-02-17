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Cüzdanında 1 TL olanlar aman dikkat! Artık buralarda geçerliliği sona erdi!

Artık bunlarla alışveriş yapamayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 18:04
Cüzdanında 1 TL olanlar aman dikkat! Artık buralarda geçerliliği sona erdi!

Artık cüzdanınızdaki 1 TL'nin hiçbir anlamı kalmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 TL İLE ALIŞVERİŞ YAPILMIYOR

Üretime başladığı zaman epey işe yarayan 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş madeni paralar ekonomik sıkıntılar sonrasında bütün işlevlerini kaybetti. Alışveriş yaparken bozuk para kullanımı neredeyse tamamen bitiyor. Paraların maliyetleri artık kendi değerlerini de geçti. Birçok hurdacı madeni paraları satın alıp eriterek daha büyük paralar kazanmaya çalışıyor. 1 TL madeni paranın üretimi 3 50 TL'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü paraların üretim masraflarının karşılanabilmesi için bakır, çinko, nikel oranlarında değişiklik yapmaya karar verdi. Bu şekilde maliyetlerden yüzde 30 oranında tasarruf sağlanması bekleniyor. 

1 tl bozuk parayla alışveriş yapılmıyor

Değişiklik sonrasında vatandaşlar da yeni 1 TL'leri hemen anlayabiliyor. Yeni 1 TL madeni paralar daha kalitesiz şekilde üretilmiş gibi geliyor. Gramı da daha düşük olan paralar AVM, okul veya topluluklarda otomatlar tarafından zor tanınıyor. Birçok vatandaş yeni madeni paraların otomatik makineler tarafından tanınmadığını söylüyor. Otomat makinelerde sensörlerin ağırlık prensipleriyle çalıştığı ve paraları ayırt etmekte güçlük çektiği de öğrenildi. 31 Mart seçimlerinden önce enflasyon oranlarının artmasına rağmen siyasi olarak zorluk yaşamamak için hükümetin yeni banknot basmayacağı tahmin ediliyor. Ekonomistler seçim sonrasında yeni banknot ve madeni para basma işlemlerinin başlayacağını dile getiriyor. Yeni banknotlarda 500 TL, 1000 TL paraların üretilmesi, madeni olarak 5 TL ve 10 TL üretilmesi bekleniyor. 

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