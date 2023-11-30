Cüzdanında bu bankanın kartı olan yaşadı! 3 gün içinde başvurana 300 TL para yağacak

QNB Finansbank müşterileri için çok özel bir kampanya hazırladı. Banka, kampanya kapsamında 30 Kasım'a kadar otomatik fatura siparişi veren müşterilerine 100 TL ParaPuan olmak üzere toplam 300 TL ParaPuan verecek.

Cüzdanında bu bankanın kartı olan yaşadı! 3 gün içinde başvurana 300 TL para yağacak
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QNB Finansbank tarafından hazırlanan yeni kampanyadan faydalanmak için CardFinans'ın QNB First logosuna sahip kredi kartı veya QNB Finansbank vadesiz hesabınızın olması gerekmektedir. Faturaların 30 Nisan'a kadar en az bir kez ödenmesi ve talimatların 31 Mayıs'a kadar geçerli olması belirlenen koşullar arasında..

Müşteriler kampanyaya QNB Finansbank Mobil veya QNB Finansbank İnternet Şubesi üzerinden başvurabilirler.

Cüzdanında bu bankanın kartı olan yaşadı! 3 gün içinde başvurana 300 TL

Kampanyadan faydalanmak için yapmanız gerekenler:

QNB Finansbank Mobil'i indirin ya da QNB Finansbank internet şubenize giriş yapın. "Kampanya" menüsünden "Otomatik fatura düzenlemeye ilişkin bilgilendirme" kampanyasını seçin. Kampanya hüküm ve koşullarını okuyup kabul edin. Otomatik fatura düzenleyin. 1-10 Ocak tarihleri ​​arasında kampanyadan yararlanan müşterilere ParaPuan verilecektir. Promosyon teklifi 30 Kasım'da sona eriyor.

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