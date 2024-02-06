Denizbank durdu durdu promosyonu patlattı! 30.000 TL ile kazanan oldu

Bankalar gerek emekli, gerekse de çalışan müşteri sayısını arttırmak adına düzenledikleri kampanyaları gün gün paylaşıyorlar. Kampanyaların yanı sıra işverenler, kurum kuruluşlar ile de anlaşma kapsamında promosyon ödemesi sağlayabiliyorlar. Emekli ve maaş promosyonları tutarları değişkenlik göstermekte iken atılan imzalar konusunda da bazı farklılıklar mevcut. EMekli düzenlenen emekli promosyonu kampanyalarını yakından takip ederken refahına uyan banka ile anlaşmaya varabiliyor. Tercih edilebilmek adına bankaların düzenlediği ek promosyon ödemeleri ise tercih edilebilirliği arttıryor. Çalışanlarda ise bu durum kurum müdürleri ya da işverenlerin girdiği ihale sonucunda neticelendiriliyor.





Düzenlenen ihaleler ile en fazla ödeme teklifi veren banka, 3 yıl boyunca maaş müşterisi olunması şartına promosyon ödemesi yapıyor. 2024 yılı zam açıklamaları devam ederken, artı hak olarak ödenen promosyonlar da dikkat çekiyor. Bir süredir maaşların alınacağı bankalar ile görüşmeleri devam eden Osmaneli Kaymakamlığı tarafından da son dakika yapılan açıklamada promosyon ihalesinin tamamlandığı ve kazanan bankanın Denizbank olduğu belirtildi.





Bir süredir promosyonlar konusunda yatay seyreden ve kampanya açıklaması yapmayan Denizbank, Osmaneli Kaymakamlığı personeline 30.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Düzenlenen kampanyada 3 yıllık maaş promosyon anlaşması sağlanırken, Osmaneli Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Kaymakam Yüksel Ünal Başkanlığında düzenlenen ve kaymakamlık yetkilileri ile birlikte banka yöneticilerinin yer aldığı toplantıda personelin lehine imzalanan maaş promosyonunda Denizbank verdiği 30.000 TL ile ihaleyi kazandı.





Kaymakamlığa bağlı komite üyeleri ile banka müdürleri arasında düzenelen ihale sonucunu Kaymakam Ünal açıkladı. İl ve ilçe genelinde 8 bankanın dahil olduğu ihalede her bankanın tekliflerini açıkladığı belirtilirken,, 3 yıllık süre için tek seferde ödenmek üzere 30 bin TL veren Denizbank'ın ihaleyi kazandığı belirtildi.