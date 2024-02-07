Denizbank'tan çifte iade müjdesi: 1.000 TL+300 TL bedava alışveriş yapabileceksiniz

Denizbank müşterisi olsun olmasın her bireyi yakından ilgilendiren Şubat ayı kampanyalarını açıklamış bulunuyor. Denizbank hayat koşullarının zorlaştığı şu günlerde düzenlediği kampanyaları ile ayakları yerden keserken, özellikle de geri ödeme kampanyaları çok dikkat çekiyor. Gerek yeni yıl zamları gerekse de küresel kıtlık vatandaşın ekonomisine de negatif olarak yansımaya devam ediyor. Ürün ve hizmetlere yapılan zamlara karşılık bankaların sunduğu fırsatlar hal bu iken ihtiyaçların karşılanması amacını güdüyor. Özellikle de Denizbank'ın harcamaya özel olarak sunduğu geri iade kampanyaları dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Hal bu iken müşteri alışverişini daha rahat yaparken sağlanan geri ödeme imkanı ile ekstra ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.





Denizbank tarafından 1 Şubat tarihinde başlatılan kampanyada kredi kartı başvurusu yapıp onay alan ve akabinde 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan bireye 1000 TL Bonus ödülü veriliyor. Ay başında başlayan kampanyanın 29 Şubat itibarıyla sonlanacağı belirtilirken internet kanalları aracılığı ile Bonus Business Kart başvurusu yapan, onaylanan ve harcama yapan bireyler kampanyadan faydalanabiliyor.

Satın alma gücünün düştüğü şu günlerde harcadıkça kazandıran kampanyalar bankalar tarafından sunulmaya devam ederken ön plana çıkan için DenizBank geri ödeme kampanyasında 1000 TL alışveriş yapan birey 1000 TL geri iade alıyor. Bu da yapılan alışverişin Bedava olması anlamına geliyor. Tek seferde yapılacak olan 1000 TL alışverişe 1000 TL olarak verilecek olan geri ödemeli bonus kampanyasına sadece bir kere katılım olanağı sağlanıyor. Kampanya dahilinde müşteri en fazla 1000 lira bonus kazanabiliyor.





DENİZBANK'TA SÖZÜNE BONUS KAMPANYASI

Denizbank tarafından uzun süredir devam eden sözüne Bonus kampanyası da 1000 TL Bonus kampanyası ile bir arada sunabiliyor. Aylık harcama taahhütü veren müşteriye bir defaya mahsus Bonus yüklemesi sağlanırken harcama yapıldıkça Bonus kazanma imkanı da devam ediyor. Kayıt şartı bulunan sözüne bonusu kampanyasından 300 tl'ye Varan geri iade imkanı sağlanıyor. 12 ay boyunca verilen taahhütlerin geçerli olduğu kampanyada kart borcunun bulunmaması koşulu yer alıyor. Harcama taahhütünün 2 ay üst üste tamamlanamaması durumunda sözünüze Bonus kampanyası otomatik olarak iptal ediliyor. Denizbank internet bankacılığı ya da mobildeniz üzerinden yapılacak olan kampanya başvurusu Anında onaylanıyor.

Bu iki kampanyada aynı anda faydalanma imkanına sahip olan müşteri, toplamda 1300 liraya varan geri ödeme alabiliyor