DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Kış mevsimiyle birlikte yaşanan fatura artışları, bankaların destek kampanyalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle elektrik ve doğalgaz kullanımının arttığı bu dönemde, vatandaşlar ek avantajlara yönelmeye başladı.

Otomatik Fatura Talimatı Kampanyası

DenizBank, 1 Aralık'ta başlattığı otomatik fatura talimatı kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya, hem bireysel hem de işletme müşterilerine önemli nakit iade fırsatları sunuyor. Banka, MobilDeniz uygulaması üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine toplamda 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapacağını açıkladı.

Nasıl Katılabilirsiniz?

DenizBanklı müşteriler, otomatik fatura ödeme talimatı vererek 250 TL ila 750 TL arasında nakit geri ödeme kazanacaklar. Cep telefonu, elektrik, su, doğalgaz, ev telefonu ve internet faturaları için verilen otomatik fatura ödeme talimatları kampanya kapsamında değerlendiriliyor. Banka, 1 yeni fatura için 250 TL, 3 yeni fatura için 500 TL, 6 yeni fatura için ise 750 TL ödeme yapacak.

Bu kampanya, müşterinin sıra beklemeden ve vakit kaybetmeden faturasının otomatik olarak ödenmesi için tasarlanmıştır. Ancak, kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, öncelikle DenizBank’ın vadesiz TL hesabına sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce kredi kartı veya hesaptan otomatik ödeme talimatı veren müşterilerin, bu talimatları iptal etmeleri ve kampanya süresince yeniden vermeleri durumunda katılımları kabul edilecektir.