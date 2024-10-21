Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Sosyal devlet anlayışı ile hükümet tarafından bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler arasında geri ödemesiz ve düzenli olarak ödenen destekler, dar gelirli vatandaşın cebini doldururken, hayat şartlarının zorlaşması karşısında geçim sıkıntısı çeken dar gelirliye ay ay yeni kalem destekler bakanlık tarafından açıklanmaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan ve 1 sene süreceği belirlenen Aile Destek programı, 2023 yılında da uzatılmıştı. 2024 yazında bitmesi beklenen program ile alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene sonuna kadar uzatılacağı müjdesini vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile destek ödemeleriyle ilgili merakla beklenen tarihi nihayet açıkladı. 4 milyondan fazla hane için önemli bir sosyal yardım olan aile destek ödemeleri, 2024 yılının Aralık ayı itibarıyla sona erecek. Konu ile alakalı olarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamalara göre program sona erse de daha kapsamlı bir desteğin verileceği tahmin ediliyor.

2500 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Temmuz ayında bitmesi beklenen ve 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda yapılan yardımlar, Ağustos ve Eylül aylarında da devam etmişti. Hal bu iken son 2 aya girilen destek ile toplamda hak sahipleri 2500 TL alacak.

ELEKTRİK DESTEĞİ VE ÇOCUK BİLEŞENİ DE BİTECEK Mİ?

Aile Destek programı kapsamında olan ve bu desteğe hak sahibi olan bireye sağlanan elektrik desteği ve çocuk bileşeni desteğinin devam edip etmeyeceği de merak konusu. Ancak Aile Destek programının içeriğinde alan bu 2 desteğin de Aralık ayı itibari ile son bulacağı tahmin ediliyor.

AİLE DESTEK PROGRAMININ YERNE YENİ DESTEK

Aralık ayında bitecek olan Aile Destek programının yerine Vatandaşlık Maaşı adı altında tamamlayıcı destek ödemesi yapılacağı ve bu destek için de çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri, aile destek paketinin sona ermesiyle birlikte, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni programların gündeme gelebileceğini ifade ederken, Vatandaşlık Maaşı başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı da gün gün araştırılıyor.

2025'TE SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

2025 yılında sosyal desteklerde yaşanacak olan artışlar için meraklı bekleyiş devam ediyor. Kimi aylık maaş olarak ödenen sosyal destekler memur maaş katsayısınca zam alacak iken Vatandaşlık Maaşı için çalışmalar henüz tamamlanmadığı için net tutar da açıklanmamış bulunuyor.