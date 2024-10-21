DOLAR
34,23 0,67%
EURO
37,18 0,27%
ALTIN
3.003,96 -0,33%
BITCOIN
2.348.047,61 0,42%

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Son 2 aya girilen destek ile toplamda hak sahipleri 2500 TL alacak.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:57
Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Sosyal devlet anlayışı ile hükümet tarafından bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler arasında geri ödemesiz ve düzenli olarak ödenen destekler, dar gelirli vatandaşın cebini doldururken, hayat şartlarının zorlaşması karşısında geçim sıkıntısı çeken dar gelirliye ay ay yeni kalem destekler bakanlık tarafından açıklanmaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan ve 1 sene süreceği  belirlenen Aile Destek programı, 2023 yılında da uzatılmıştı. 2024 yazında bitmesi beklenen program ile alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene sonuna kadar uzatılacağı müjdesini vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile destek ödemeleriyle ilgili merakla beklenen tarihi nihayet açıkladı. 4 milyondan fazla hane için önemli bir sosyal yardım olan aile destek ödemeleri, 2024 yılının Aralık ayı itibarıyla sona erecek. Konu ile alakalı olarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamalara göre program sona erse de daha kapsamlı bir desteğin verileceği tahmin ediliyor. 

2500 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Temmuz ayında bitmesi beklenen ve 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda yapılan yardımlar, Ağustos ve Eylül aylarında da devam etmişti. Hal bu iken son 2 aya girilen destek ile toplamda hak sahipleri 2500 TL alacak. 

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

ELEKTRİK DESTEĞİ VE ÇOCUK BİLEŞENİ DE BİTECEK Mİ?

Aile Destek programı kapsamında olan ve bu desteğe hak sahibi olan bireye sağlanan elektrik desteği ve çocuk bileşeni desteğinin devam edip etmeyeceği de merak konusu. Ancak Aile Destek programının içeriğinde alan bu 2 desteğin de Aralık ayı itibari ile son bulacağı tahmin ediliyor. 

AİLE DESTEK PROGRAMININ YERNE YENİ DESTEK

Aralık ayında bitecek olan Aile Destek programının yerine Vatandaşlık Maaşı adı altında tamamlayıcı destek ödemesi yapılacağı ve bu destek için de çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri, aile destek paketinin sona ermesiyle birlikte, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni programların gündeme gelebileceğini ifade ederken, Vatandaşlık Maaşı başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı  da gün gün araştırılıyor. 

2025'TE SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

2025 yılında sosyal desteklerde yaşanacak olan artışlar için meraklı bekleyiş devam ediyor. Kimi aylık maaş olarak ödenen sosyal destekler memur maaş katsayısınca zam alacak iken Vatandaşlık Maaşı için çalışmalar henüz tamamlanmadığı için net tutar da açıklanmamış bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi
2
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı
3
Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı
4
Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak
5
Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı
6
2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak
7
Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor