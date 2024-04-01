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Deutsche Bank'tan seçim sonrası Türk varlıkları için pozitif değerlendirme yaptı

Deutsche Bank, 2024 yerel seçimlerinin ardından Türk lirası varlıkları için olumlu bir değerlendirme yaparak Goldman Sachs'a katıldı. Seçim sonuçlarının ekonomik politika setinin sürdürülmesi açısından önemini vurgulayan Deutsche Bank, Türk varlıklarının performansının artması için daha fazla fırsat gördüğünü belirtti

Yayın Tarihi: 01.04.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 23:41
Deutsche Bank'tan seçim sonrası Türk varlıkları için pozitif değerlendirme yaptı

Deutsche Bank, 2024 yerel seçimlerinin ardından Türk lirası varlıklarının performansı için olumlu bir görüş bildirdi. Goldman Sachs'ın ardından Deutsche Bank da Türkiye'nin ekonomik politikalarının devamı konusunda iyimser bir tutum sergiledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Deutsche Bank, yerel seçimlerin sonuçlarının ardından Türk varlıklarının, özellikle yerel ve döviz cinsinden, daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Banka, ekonomik politika setinin devamının, enflasyonun kontrol altına alınması için kritik olduğunu vurguladı.

Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska'nın yayınladığı raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından ekonomik politikaları desteklemeye devam ettiğini belirterek, politika çerçevesi ve ortodoks ekonomi politikalarının gidişatının önemli olduğunu dile getirdi.

Raporda, Deutsche Bank'ın Ak Parti için olumsuz seçim sonuçlarının ekonomik politikalarda köklü değişikliklere yol açmayacağı ve Türkiye'nin mevcut ekonomik çerçevesinin büyük olasılıkla korunacağı öngörüsüne yer verildi. Banka, bu sürekliliğin ekonominin dengelenmesini kolaylaştıracağını, dezenflasyonu teşvik edeceğini ve Türk ekonomisini daha sürdürülebilir bir yörüngeye yönlendireceğini belirtti.

Deutsche Bank'ın raporunda, mevcut politika faizinin ekonomide istenen dengelenmeyi sağlamak için yeterli olduğu ve dolarizasyonun tersine dönmesi, yabancı yatırımcıların ılımlı girişleri ve cari işlemler dengesinin olumlu bir görünüme kavuşmasıyla rezerv pozisyonu üzerindeki baskının hafifleyeceği öngörüsü de yer aldı.

Genel olarak, Deutsche Bank, 2024 yerel seçim sonuçlarının yüksek enflasyonu kontrol altına alma çabalarının kararlılıkla devam etmesinin muhtemel olduğunu ve ekonomi politikalarında köklü değişikliklere yol açmayacağını belirtti.

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