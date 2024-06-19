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Dev şirketlere ek vergi yolda! KÖİ ve YİD projelerinde kurumlar vergisi artıyor

Türkiye'nin önde gelen şirketlerine ek kurumlar vergisi geliyor. KÖİ ve YİD projelerini yöneten şirketler, yeni düzenlemeyle 0 kurumlar vergisi ödeyecek. Yıllık ek 5 milyar TL gelir bekleniyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 19.06.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 17:20
Dev şirketlere ek vergi yolda! KÖİ ve YİD projelerinde kurumlar vergisi artıyor

Türkiye'nin önde gelen şirketlerine yönelik önemli bir vergi düzenlemesi kapıda. Hükümetin vergi paketi taslağında, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeleri yöneten dev şirketler için ek kurumlar vergisi öngörülüyor. Bu düzenleme, devlete yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek gelir sağlayacak.

KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce kurumlar vergisi oranlarının artırılacağına dair sinyaller vermişti. Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak vergi paketi taslağında, dev projeleri yöneten şirketlere ek vergi yükümlülüğü getiriliyor. Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Ankara Garı, havalimanları, şehir hastaneleri ve birçok otoyol gibi projeleri kapsayan bu düzenleme, şirketlerin kurumlar vergisi oranını %25'ten %30'a çıkaracak.

YILLIK 5 MİLYAR TL EK GELİR BEKLENTİSİ

Düzenlemenin Meclis'ten geçip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından, şirketler 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni oran üzerinden vergi ödemeye başlayacak. Yapılması planlanan bu artış, devletin kasasına yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek gelir getirecek. KÖİ ve YİD projelerinin 30-40 yıllık uzun vadeli sözleşmelerle hazırlandığı düşünüldüğünde, bu artışın devletin mali yapısına önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

KÖİ VE YİD PROJELERİ NEDİR?

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli, kamu hizmetlerinin özel sektör tarafından finanse edilmesi ve işletilmesini içeren uzun vadeli projelerdir. Türkiye’de bu modellerle hayata geçirilen projeler, altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızlanmasına olanak tanımış, aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamıştır.

Bu vergi artışının ardındaki temel neden, devletin gelirlerini artırma ve kamu finansmanını daha sürdürülebilir hale getirme çabasıdır. Vergi oranlarının bankalarla eşitlenmesi, adaletli bir vergi düzenlemesi oluşturma amacını taşıyor. Ayrıca, bu düzenleme ile devlet, büyük projeleri yöneten şirketlerden daha fazla gelir elde ederek, kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu vergi artışı, dev projeleri yöneten şirketler için ek bir mali yük getirecek. Şirketler, yeni vergi oranlarıyla ilgili çeşitli stratejiler geliştirebilirler. Vergi artışının projelerin maliyetlerine nasıl yansıyacağı ve bu durumun hizmet fiyatlarına etkisi gibi konular, önümüzdeki dönemde kamuoyunun gündeminde olacak.

Türkiye’nin KÖİ ve YİD projeleri, uluslararası yatırımcılar tarafından da dikkatle izleniyor. Vergi düzenlemelerinin uluslararası yatırımcılar üzerindeki etkisi, Türkiye’nin yatırım ortamının cazibesi açısından önem taşıyor. Bu düzenlemelerin, yatırımcı güvenini nasıl etkileyeceği ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne yansımaları, önümüzdeki süreçte değerlendirilecek.

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