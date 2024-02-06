Devlet, belediye ve vakıflardan bayram öncesi destek: TC kimliği olana verilecek

Hayat koşullarının negatif olarak seyretmeye devam ettiği şu günlerde gerek hükümetten gerekse de devletten dar gelirli vatandaşa bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler nakit ödeme olarak verildiği gibi, gıda kolisi olarak da verilebiliyor. Özellikle de Ramazan ayında sofralarının boş kalmamasını isteyen vatandaş gıda koli desteklerini yakından araştırıyor.

Devlet tarafından, belediyeler tarafından ve Vakıflar aracılığı ile birçok destek ödemesi sağlanırken Ramazan ayında gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaş için başvuru tarihleri başlamış bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşları ilgilendiren açıklama Ramazan ayına az bir vakit kalan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmuş bulunuyor. Artan zamlar sonrasında temel ihtiyaç ürünlerini hanesine sokmaya zorlanan gereksinim sahibi vatandaşlara başvurmaları akabinde Ramazan gıda paketi verilebiliyor.





RAMAZAN GIDA YARDIMI BAŞVURULARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelere birçok destek ödemesi sağlarken Özellikle de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gıda desteği detayları merakla araştırılıyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilerde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde öncelik olarak sağlanan yardım; ihtiyaç durumunun devam etmesi halinde SYD vakıfları tarafından yıl boyunca sağlanabiliyor. Gıda kolisi desteğinden faydalanacak bireylerin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda dar gelirli olarak kaydının bulunması gerekiyor. Sosyal güvencesi olup olmamasının bir önem arz etmediği başvurularda hane içinde kişi başına düşen net gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekliliği bulunuyor.





GIDA KOLİSİ DESTEĞİ

Gıda kolisi desteğinden faydalanmak için bağlı bulunulan Kaymakamlık binalardaki syd vakıflarına kimlik ile başvuru yapmak yeterli oluyor. Hükümetin sağladığı bu desteğin yanı sıra belediyeler tarafından da birçok gıda yardımı sağlanıyor. Ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan destekler için bağlı bulunulan belediyelerin resmi internet sayfalarından başvuru yapılabiliniyor. Devlet ve belediyeler tarafından gıda kolisi yardımlarının akabinde birçok vakıf ve derneğin de bu desteği sürdürdüğü biliniyor. Ramazan ayı öncesinde başvuran Dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapılıyor. VGM, Kızılay İHH gibi birçok vakıf ve dernek bölge müdürlüklerine müracaat edilmesi durumunda gıda kolisi desteğini veriyor