Devlet, belediye ve vakıflardan bayram öncesi destek: TC kimliği olana verilecek

Devlet tarafından, belediyeler tarafından ve Vakıflar aracılığı ile birçok destek ödemesi sağlanırken Ramazan ayında gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaş için başvuru tarihleri başlamış bulunuyor.

Devlet, belediye ve vakıflardan bayram öncesi destek: TC kimliği olana verilecek
Yayın Tarihi:

Hayat koşullarının negatif olarak seyretmeye devam ettiği şu günlerde gerek hükümetten gerekse de devletten dar gelirli vatandaşa bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler nakit ödeme olarak verildiği gibi, gıda kolisi olarak da verilebiliyor. Özellikle de Ramazan ayında sofralarının boş kalmamasını isteyen vatandaş gıda koli desteklerini yakından araştırıyor.

Devlet tarafından, belediyeler tarafından ve Vakıflar aracılığı ile birçok destek ödemesi sağlanırken Ramazan ayında gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaş için başvuru tarihleri başlamış bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşları ilgilendiren açıklama Ramazan ayına az bir vakit kalan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmuş bulunuyor. Artan zamlar sonrasında temel ihtiyaç ürünlerini hanesine sokmaya zorlanan gereksinim sahibi vatandaşlara başvurmaları akabinde Ramazan gıda paketi verilebiliyor.

TL

RAMAZAN GIDA YARDIMI BAŞVURULARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli hanelere birçok destek ödemesi sağlarken Özellikle de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gıda desteği detayları merakla araştırılıyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilerde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde öncelik olarak sağlanan yardım; ihtiyaç durumunun devam etmesi halinde SYD vakıfları tarafından yıl boyunca sağlanabiliyor. Gıda kolisi desteğinden faydalanacak bireylerin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda dar gelirli olarak kaydının bulunması gerekiyor. Sosyal güvencesi olup olmamasının bir önem arz etmediği başvurularda hane içinde kişi başına düşen net gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekliliği bulunuyor.

TL

GIDA KOLİSİ DESTEĞİ

Gıda kolisi desteğinden faydalanmak için bağlı bulunulan Kaymakamlık binalardaki syd vakıflarına kimlik ile başvuru yapmak yeterli oluyor. Hükümetin sağladığı bu desteğin yanı sıra belediyeler tarafından da birçok gıda yardımı sağlanıyor. Ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan destekler için bağlı bulunulan belediyelerin resmi internet sayfalarından başvuru yapılabiliniyor. Devlet ve belediyeler tarafından gıda kolisi yardımlarının akabinde birçok vakıf ve derneğin de bu desteği sürdürdüğü biliniyor. Ramazan ayı öncesinde başvuran Dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapılıyor. VGM, Kızılay İHH gibi birçok vakıf ve dernek bölge müdürlüklerine müracaat edilmesi durumunda gıda kolisi desteğini veriyor

Öne Çıkanlar
Emeklilere ay sonu şoku! Bunu yapanlara Şubat ayında tek kuruş maaş yok Emeklilere ay sonu şoku! Bunu yapanlara Şubat ayında tek kuruş maaş yok
Fenerbahçe'ye taze kan: Sakatlığı bitti, geri dönüyor Fenerbahçe'ye taze kan: Sakatlığı bitti, geri dönüyor
O ödemeyi yapmayanları kapıda bekleyen tehlike! Her an ziliniz çalınıp başınıza bu gelebilir O ödemeyi yapmayanları kapıda bekleyen tehlike! Her an ziliniz çalınıp başınıza bu gelebilir
Çok Okunanlar
Altın fiyatları o gece 250 TL birden uçacak! Görmedim duymadım diyen yandı Altın fiyatları o gece 250 TL birden uçacak! Görmedim duymadım diyen yandı Şubat bitmeden promosyon tek seferde gelecek! 23.050 TL ödeme hesaba şipşak geçecek Şubat bitmeden promosyon tek seferde gelecek! 23.050 TL ödeme hesaba şipşak geçecek Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Ayda 2500 TL taksitle 300.000 TL kredi! Ziraat Bankası tüm şartları bertaraf etti Garanti Bankası'ndan emekliye 38.500 TL ikramiye gibi ödeme! Maaşını taşımak yetecek Garanti Bankası'ndan emekliye 38.500 TL ikramiye gibi ödeme! Maaşını taşımak yetecek PTT'den o kişilere destek! O ödemeler artık indirime girecek PTT'den o kişilere destek! O ödemeler artık indirime girecek Dolar borçlananlar kaçacak yer arayacak! Az kaldı, o tarihte 10 TL birden uçacak Dolar borçlananlar kaçacak yer arayacak! Az kaldı, o tarihte 10 TL birden uçacak