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Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon lira tutarında tarımsal destek ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktardı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:55
Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı

Devlet tarafından sağlanan destekler ile alakalı açıklamalar, Aile, Teknoloji ve Tarım Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar aracılığıyla kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Dar gelirlilere sağlanan destek ödemeleri, engelli, yaşlı, genç ve işsiz birçok bireyin yararlanabileceği şekilde geniş bir yelpazeye sahip.

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere düzenli destek ödemeleri yaparak, onların üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz. Cuma günü yapılan ödemelerde detaylar ise bakanlık tarafından kamuoyuna açıklandı.

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Tarım Destek Ödemeleri Detayları

15 Kasım 2024 Cuma günü itibarıyla, toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tutarındaki tarımsal destek ödemeleri, Türk çiftçilerinin hesaplarına aktarıldı.

Ödenen Destek Kalemleri

  • Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 138 milyon 818 bin 400 lira
  • Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 93 milyon 674 bin 81 lira
  • Zeytinyağı Desteği: 20 milyon 366 bin 967 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği, çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek için önemli bir fırsat sunarken, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, modern tarım tekniklerine geçişi ve üretim kapasitelerinin artırılmasını teşvik ediyor. Ayrıca, zeytinyağı üretimine yönelik sağlanan destekle, bu önemli ürünün üretiminin artırılması ve sektörün güçlendirilmesi hedefleniyor.

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