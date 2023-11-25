Devlet işi olmayana maaş bağlıyor! Çalışmadan ayda 6.707 TL maaş almak mümkün: Tek yapılması gereken...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal yardım adımını duyurdu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, İşe Başlama Yardımı miktarı asgari ücret zammı ile birlikte ciddi bir artış görecek.

Asgari ücrette yapılacak yüzde 50'lik bir zam durumunda, İşe Başlama Yardımı'nın mevcut 4.471 TL seviyesinden 6.707 TL'ye çıkacağı belirtildi. Bu kapsamda, düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayan ve 18 ile 55 yaş arasındaki kişilere odaklanan bu destek, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen bireyleri hedefliyor.

İşe Başlama Yardımı, işe başladıkları andan itibaren desteklenen bireylere Aile Bakanlığı tarafından sağlanacak olan bu miktardaki destekle dikkat çekiyor. Bu adımın, işsizlikle mücadelede ve ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin desteklenmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bakanlık yetkilileri, bu artışın işsiz vatandaşlara sağlanan desteklerin etkisini artırmayı ve istihdamı teşvik etmeyi amaçladığını belirtiyor. Bu güncelleme ile birlikte, işe başlama aşamasında maddi olarak desteklenen bireylerin sayısının artması ve sosyal yardımın kapsamının genişlemesi hedefleniyor. Bu adım, işsizlikle mücadelede daha kapsamlı ve etkili bir yaklaşımı simgeliyor.



İşe Başlama Yardımı'ndan faydalanabilecek kişiler, düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayan, 18 ile 55 yaş arasında olan ve çalışmalarına engel bir durumu olmayan bireyler olarak belirlendi. Bu sayede, dezavantajlı durumda olan kişilere öncelik tanınarak, sosyal yardımların daha etkili ve ihtiyaç odaklı kullanılması hedefleniyor.

Aile Bakanlığı'nın bu yardım programında, iş arayan vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla iş imkanları sunuluyor. İş görüşmesine giden ve işe alınan vatandaşlar, bu destek programından yararlanmaya hak kazanıyor. İşe başlama aşamasında Aile Bakanlığı tarafından sağlanan 6.707 TL'lik İşe Başlama Yardımı, maddi olarak desteklenen bireylere güçlü bir başlangıç sağlamayı amaçlıyor.

Bu programın amacı, sadece işsizliği azaltmakla kalmayıp aynı zamanda iş bulan bireylere finansal bir destek sağlamak. İşsizlikle mücadelede daha kapsamlı ve etkili bir yaklaşım sunan bu destek programı, sosyal yardımların daha geniş bir kesime ulaşmasını ve toplumun ekonomik açıdan güçlenmesini hedefliyor. Ayrıca, işe başlama aşamasında desteklenen bireylerin, iş yaşamına daha kolay adapte olmalarına olanak tanıyarak istihdama katkı sağlaması bekleniyor.