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Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç af düzenlemesi, Mart 2025’te yürürlüğe girecek. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:35
Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonların Borcu Siliniyor

Milyonlarca vergi borcu olan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Ankara'dan gelen haberlere göre, vergi borcu, trafik cezası ve SGK prim borçları bulunanlar için yeni bir af kanunu hazırlanıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu düzenlemenin 2025 yılı Mart ayından itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

Esnaf ve Küçük İşverenler Unutulmadı!

Yeni torba yasada, özellikle esnaf ve küçük işverenlerin talepleri dikkate alındı. Karakaş’ın açıklamalarına göre, vergi borcu, trafik cezası borcu, SGK prim borcu ve kamu borcu olan vatandaşlar için büyük bir affın kapıda olduğu vurgulandı.

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

2014 Sonrası Borcu Olanlar Dikkat!

Karakaş, mevcut torba yasada sadece 31 Aralık 2014 tarihinden önceki borçlara af getirildiğini belirtirken, “1 Ocak 2015'ten sonra herhangi bir Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar için ayrı bir yasa çıkacak” diyerek vatandaşları uyardı.

Af Duyurusu Mart Ayında Bekleniyor

Af ile ilgili duyurunun Mart ayında yapılacağını ifade eden Karakaş, bu yardımın Nisan ayında onaylanacağını belirtti.

Hükümetten Büyük Destek

Hükümet, borç yükü altında bulunan vatandaşlar için önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Karakaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri doğrultusunda yapılan bu düzenlemenin, borçların yapılandırılması ve silinmesi konusunda büyük kolaylıklar sağlayacağını açıkladı. Ayrıca, yeni torba yasada 2014 yılından önceki SGK prim borçları için af bulunurken, 2015 sonrası borçlar için ayrı bir kanun çalışması planlanıyor.

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