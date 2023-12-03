Devlet yardımı yeniden başlattı! Başvurusu yok, kayıt yeterli: 3.550 TL dağıtılacak

Cumhurbaşkanından çiftçilere destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere ne kadar destek sunacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Devlet yardımı yeniden başlattı! Başvurusu yok, kayıt yeterli: 3.550 TL dağıtılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere tarımsal destek sunmaktadır. Tarımsal destek kapsamında ne kadar destek ödemesi sunulacaktır? Tüm detaylar haberimizde.

CUMHURBAŞKANINDAN ÇİFTÇİLERE DESTEK GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 3550 TL tarımsal destek imkanı sunmaktadır.çiftçi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere toplamda 783.465.000 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Tarımsal uzlaşmaya destek sağlanmaktadır.

Bugün çiftçilerin hesaplarına ödemelerin aktarıldığını duyurdu.

Sektörde üretimi desteklemek, tarımda güvenceyi sağlamak amacıyla katkı sağlanmaktadır. Sürdürülebilir zeytinyağı sektörüne katkı sağlanmaktadır. Sertifikalı tohum üretimine destek amaçlı fırsat sunulmaktadır. Verimlilik bu şekilde artırılmaya çalışılmaktadır. Kırsal kesimlerde tarımı canlandırmak hedeflenmektedir. Modern tarım tekniklerine geçiş yapmak amacıyla finansal destek imkanı sunulmaktadır. Kırsal alanda ekonomi genişletilecektir.

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