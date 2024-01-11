Devlet yüksek fatura derdini bitiriyor! Başvuranlara her ay tıkır tıkır fatura yardımı yapılacak

Başladığı günden bu yana birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren 112TL ile 438 TL arasında değişen PTT’lerden çekilebilen destek ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Detaylar haberimizde...







BAŞVURULAR RESMEN BAŞLADI! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI...

Kışın tadını doyasıya çıkardığımız bu dönemde evlerde doğalgazlı kombiler yanmaya başlıyor. Ancak artan doğal gaz maliyetleri faturanızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durumda vatandaşlar devletten yıllık 3.500 TL doğalgaz desteği alıyor.

Devlet, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 438 TL, yıllık ise 3 bin 500 TL doğalgaz yardımı yapıyor. Başvuruları e-devlet üzerinden yapılan ve başvuruları onaylananlar, PTT şubelerine başvurarak yardım alabiliyor.

ÖDEMELER 8 AY BOYUNCA ÖDENECEK

Buna göre ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak aylık ödemelerin en az 112 TL'den 312 TL'ye, 188 TL'den 438 TL'ye çıkarılacağı belirtildi. Böylece sekiz ay boyunca doğalgaz desteği ödemelerinin tutarı yıllık 3.500 TL'ye çıkacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILABİLİR?

Doğal gaz üretimine ilişkin başvurular e-devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi olan herkes online başvuru yapabilir. Başvuruları onaylanan vatandaşlar, doğalgaz faturalarını PTT'ye ibraz ederek ödeme alabiliyor. Ne kadar yardım ödeneceği yakında başvurunuzun sonucuyla birlikte belli olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacakların şartları da açıklandı. Başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-devlet üzerinden finansman programına başvurmuş olması, doğalgaz sağlanan bölgede ikamet etmesi ve ikamet adresinde doğalgaz sözleşmesi bulunması ilk şart.