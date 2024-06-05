Devletten 15 bin 250 TL kurban parası yardımı! Bilmeyenler bin pişman olacak

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Ziraat Bankası vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım attı. Bayram öncesinde faizsiz kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çeken Ziraat Bankası, 15.250 TL'lik kredi imkanı sunuyor.

Bayram alışverişlerinde veya diğer harcamalarda nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık olan bu kampanya, ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak. Faizsiz kredi paketiyle birlikte, bayram öncesi maddi planlamalarını yapmak isteyenler için önemli bir destek sunulmuş olacak.

Başvuru süreci de oldukça basit. Ziraat Bankası'nın dijital kanalları üzerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor. Mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM'ler aracılığıyla yapılan başvurularla vatandaşlar, krediye kolayca başvurabiliyorlar. Ancak, başvuru yapacak kişilerin kredi notlarının en az 1.300 olması ve 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmaları gerekmekte.





Son başvuru tarihi olarak 31 Mayıs mesai bitimine kadar belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, bayram öncesinde maddi anlamda rahat bir nefes alabilecekler.

Ziraat Bankası'nın bu faizsiz kredi kampanyası, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılığını bir kez daha gösteriyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir destek olan bu kampanya, bayramın daha huzurlu ve keyifli geçmesine olanak sağlayacak.