Devletten 500.000 TL'lik dev sürpriz! Geri ödemesiz sunuluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal devlet anlayışının hakim olduğu ülkemizde sağlanan destekler ile bu ispatlanırken, bakanlığın onayı ile milyonlarca kişiye her ay milyarlarca lira destek ödemesi sağlanıyor

Devletten 500.000 TL'lik dev sürpriz! Geri ödemesiz sunuluyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal devlet anlayışının hakim olduğu ülkemizde sağlanan destekler ile bu ispatlanırken, bakanlığın onayı ile milyonlarca kişiye her ay milyarlarca lira destek ödemesi sağlanıyor Üreticiden, ihtiyaç sahibine, öğrencisinden, yaşlısına, kadınına kadar, belirlenen şartlarda bir çok destek ödemesi sunuluyor. Bu yardımlardan biri de özellikle de Kahramanmaraş depremi sonrasında dikkat çeken barınma desteği oluyor. Barın desteğinden faydalanmak için bazı şartlar aranıyor. İhtiyaç sahiplerinde zaten var olan bu şartlar kapsamında toplamda 500.000 TL'ye varan barınma yardımı desteği sunuluyor. Peki barınma yardımı başvuru şartları nelerdir? Barınma yardımından kimler faydalanabilir? İşte detaylar...

Devlet tarafından eğitim, gıda, sağlık gibi alanlarda sağlanan desteklere ek olarak kişinin en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile de devlet tarafından destek ödemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda prefabrik ev yapımında 300.000'ye kadar destek verilirken, betonarme ev yapımı ya da alımı konusunda ise 500.000 TL'ye varan ödeme sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere sunulan hibe yardımının amacı oturulmayacak derecede eski evleri onarmak ya da yeniden inşa etmek amacını taşımaktadır.

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Bu yardım ödemesinden faydalanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bakanlık tarafından dar gelirli onayı alan hanelere sunulan bu destek doğal afet mağduru hanelere de ödenmektedir. Sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı kesimde yer aldığı ispat edilen haneler, aylık geliri asgari ücretin altında olan haneler olarak bilinmektedir. Sadece ev sahibi olan bireyin oturulmayacak derecedeki eski evini onarmak ya da yeni yapmak amacı ile destek ödemesi sağlanmaktadır. Kirada oturanlar bu destek ödemesi için başvuru yapamamaktadır.

DEVLET ÖDEME KOTROLÜ YAPIYOR

Tek seferliğe mahsus yapılan barınma desteği ev eşyası kira borç ödeme gibi amaçlar için kullanılamaz iken devlet ödeme yapması sonrasında nereye harcandığı konusunda araştırma yapmaktadır. Sunulan hibe, geri ödemesiz olarak aktarılmaktadır

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BARINMA YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR?

Ailenin gelir durumuna göre şekillenen barınma yardımı desteği miktarı evin büyüklüğüne ya da evin zarar durumuna göre verilmektedir. Ancak en üst ödeme miktarı 500.000 TL olarak açıklanmıştır.

BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU

Barınma yardımı başvurusundan faydalanmak isteyen ev sahibi birey, e-devlet üzerinden başvurusunu yapabilmektedir. Kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına da giderek başvurular tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında yanınızda olması gereken evraklar; nüfus cüzdanı fotokopisi, İkametgah belgesi, tapu fotokopisi, gelir belgesi olarak açıklanmıştır. Başvuru yapan Haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Ödemeler ise PTT aracılığı ile hesaplara aktarılmaktadır

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