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Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Resmi Gazete’de onay alan program kapsamında kredi kartı borçlarını yapılandırma imkanı sağlanacak

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:16
Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, vatandaşı ihtiyaçlarını karşılaması adına kredi kartlarına iterken, maaşların kat be kat üzerinde seyreden borçların geri ödemesi ise gece uykularını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kredi kartı borçlularına özel olarak açıklanan ve Resmi Gazete’de onay alan program kapsamında kredi kartı borçlarını yapılandırma imkanı sağlanacağı belirtildi.  

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMASI RESMİ GAZETE’DE 

Onay alan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kredi kartı borcu yapılandırması le alakalı detaylar tam sürat araştırılmaya devam ediyor. Hal bu iken Kasım 2024 tarihi itibarıyla kredi kartı borçları için yapılandırma sürecinin başlayacağı belirtilirken, bankalar aracılığıyla tüm kredi kartı borçluları, oluşan borçlarını yeniden yapılandırmaya sokup, uzun vade de az taksitle ödeme sağlayabilecek.  

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI DETAYLARI 

Yapılan açıklamada yapılandırma sürecinin, kredi kartı borçlarını kapsayacağı belirtildi. Yani, bankalara olan tüm kredi kartı borçları, azami %3.11 faiz oranı ile 60 aya kadar vade imkanı ile yeniden yapılandırılabilecek. Bu düzenleme ile birlikte borcu olan vatandaşın haciz gibi işlemlere tabi tutulmaması hedeflenmekte.  

HACİZLİK BORÇLAR YAPILANDIRMAYA GİRECEK Mİ? 

Hacizli ve icra aşamasına geçmiş borçlarda durum biraz daha karmaşık; bu borçlar mahkemeye intikal ettiği için yapılandırma kapsamına dahil olmama riski taşımakta iken maalesef bu borçlar için henüz bir düzenlemenin olmadığı belirtildi. 

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

KREDİ KARTI YAPILANDIRMASI GERİ ÖDEMESİ 

Bankaların sunduğu kredi kartı yapılandırması kredilerinin kat be kat altında seyredecek olan oranların yanı sıra vade de 60 aya kadar yükselebilecek.  Borçların faiz oranı yüzde 3.11 ile sınırlandırılırken, 60 aya kadar taksitlendirebilmesi de geri ödemelerin aylık tutarını düşürecek.  

GECİKME FAİZ ORANLARI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDECEK 

Yapılandırma sürecinde önemli bir diğer husus ise  gecikme faiz oranları. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, aylık akdi faiz oranı ve gecikme faiz oranları belirli düzenlemeler çerçevesinde hesaplanacak. Bu düzenleme, katılım bankaları için de kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak geçerli olacak. 1 Kasım itibari ile borcu olunan bankaya başvuru işlemleri başlayacak.  

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