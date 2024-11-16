 Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"ni devreye aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada yerli üreticilerin önünün açılacağı ifade edildi. Asgari 2 milyar TL yatırım öngören firmalar için geliştirilen sistemde, dev destek paketleri dikkat çekecek. Projenin amacı ile alakalı yapılan değerlendirmede ülke ekonomisine katma değer sağlanması, teknolojik dönüşümü hızlandırması ve istihdama katkı sağlaması hedef edinildiği belirtilmiş bulunuyor.

Teşvik sistemi kapsamında firmalara sunulan destekler

• Proje Bazlı Teşvik Sistemi, yatırımcılara geniş kapsamlı destekler sunuyor. Bu destekler arasında;

• Vergisel kolaylıklar: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi gibi çeşitli vergisel avantajlar

• İstihdam destekleri: Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği

• Finansal destekler: Faiz veya kâr payı desteği, sermaye katkısı

• Diğer destekler: Enerji desteği, kamu alım garantisi, yatırım yeri tahsisi, altyapı desteği, bürokratik kolaylıklar ve hatta hibe desteği gibi birçok farklı destek seçeneği bulunuyor.

Teşvik desteğinden kimler faydalanabilir

Asgari 2 milyar TL tutarında sabit yatırım yapmayı planlayan tüm özel sektör kuruluşları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden faydalanabilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki projeler için bu sınır 100 milyon TL'ye düşürülmüş bulunurken, bu projeler için destekler daha da artırılmış olmaktadır.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi başvuruları nasıl oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapacağı davet ve duyurular sonrasında firmalar başvurularını yapabilecek iken Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden başvurular tamamlanabilmekte.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendirileceğe benziyor. Destek ile alakalı geniş kapsamlı onay ve açıklamalar Resmi Gazete 12 Kasım 2024 mükerrer sayısında yer alyıor



