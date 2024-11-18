DOLAR
34,52 -0,24%
EURO
36,51 -0,61%
ALTIN
2.871,94 -1,22%
BITCOIN
3.176.531,58 -2,66%

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Özellikle de son zamanlarda sürekli bir artışa maruz bırakılan dijital platform kullanıcıları, alternatiflere ya da kampanyalara yönelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:36
Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Özellikle de son zamanlarda sürekli bir artışa maruz bırakılan dijital platform kullanıcıları, alternatiflere ya da kampanyalara yönelmeye devam ediyor. Blu TV, Netflix, Gain, YouTube, Disney Plus, Exxen ve Spotify kullanıcılarını yakından ilgilendiren geri iade fırsatı, İstanbulluların dikkatini çekeceğe benziyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından alınan karar doğrultusunda Sanal İstanbulkart Plus kullanıcılarına müjdeli bir duyuruldu. Söz konusu kampanyada kart sahiplerine yüzde indirim açıklandı. 1 Kasım 2024’ten 31 Aralık 2024’e kadar geçerli olacak yeni kampanya ile kullanıcılar, Blu TV, Netflix, Gain, YouTube, Disney Plus, Exxen ve Spotify aboneliklerinden yaptıkları harcamaların %50’sini nakit iade olarak geri alacak.  

İSTANBUL KART İLE HANGİ PLATFORMLARDAN İNDİRİM ALINIR 

Sanal İstanbulkart Plus aracılığı ile yapılan ödemelerde kalem sayısı artmaya devam ediyor. Kart kullanıcıları artık dijital platform ödemelerini de bu kart aracılığı ile tamamlayacak. Son alınan karar doğrultusunda aşağıda yer alan platformlarda kart, ödeme aracı olarak belirlenirken, söz konusu tarihlerde yüzde 50 indirim avantajı sağlanacak. İşte kampanyanın geçerli olduğu platformlar; 

Blu TV 

Netflix 

Gain 

YouTube 

Disney Plus 

Exxen 

Spotify 

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

İstanbulkart kampanyasına dahil olan vatandaş için yapılan duyuruda bir ay içerisinde 150 TL iade fırsatı sağlanacağı belirtilirken, toplamda en fazla 300 TL ödül kazanma imkanı sağlanıyor.  

İSTANBULKART KAMPANYALARINA NASIL DAHİL OLUNACAK 

Gün gün İStanbulkartı ödeme aracısı olarak kullanan kişi sayısı artıyor. Artı kampanyalar da dikkat çekerken, bu kampanyalara katılım zorunluluğu bulunuyor. Sanal İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden öncelikle kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekliliği belirtilirken, ticari elektronik ileti izinlerini n onaylanması zorunluluğu bulunuyor.  

Sanal İstanbulkart Plus ile yapılan abonelik ödemelerinde elde edilecek nakit iadeleri ise şu şekilde hesaplanıyor: 

Netflix: Temel paket 149,99 TL için 74,9 TL, Özel paket 299,99 TL için ise 149,9 TL iade ediliyor. 

Blu TV: Aylık 199,9 TL abonelik için 99,9 TL iade. 

Gain: Aylık 149,0 TL üyelikten 74,5 TL iade. 

YouTube: Aylık 79,99 TL için 39,9 TL, yıllık abonelikler için ise 150 TL'ye kadar kazanç sağlanabilir. 

Disney Plus: Aylık 164,90 TL için 82,45 TL. 

Exxen: Reklamsız paket için 134,25 TL iade. 

Spotify: Bireysel abonelikten 29,9 TL iade. 

İLGİLİ HABERLER

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz
2
Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak
3
Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı
4
Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek
5
Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı
6
Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek
7
Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı