Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Özellikle de son zamanlarda sürekli bir artışa maruz bırakılan dijital platform kullanıcıları, alternatiflere ya da kampanyalara yönelmeye devam ediyor. Blu TV, Netflix, Gain, YouTube, Disney Plus, Exxen ve Spotify kullanıcılarını yakından ilgilendiren geri iade fırsatı, İstanbulluların dikkatini çekeceğe benziyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından alınan karar doğrultusunda Sanal İstanbulkart Plus kullanıcılarına müjdeli bir duyuruldu. Söz konusu kampanyada kart sahiplerine yüzde indirim açıklandı. 1 Kasım 2024’ten 31 Aralık 2024’e kadar geçerli olacak yeni kampanya ile kullanıcılar, Blu TV, Netflix, Gain, YouTube, Disney Plus, Exxen ve Spotify aboneliklerinden yaptıkları harcamaların %50’sini nakit iade olarak geri alacak.

İSTANBUL KART İLE HANGİ PLATFORMLARDAN İNDİRİM ALINIR

Sanal İstanbulkart Plus aracılığı ile yapılan ödemelerde kalem sayısı artmaya devam ediyor. Kart kullanıcıları artık dijital platform ödemelerini de bu kart aracılığı ile tamamlayacak. Son alınan karar doğrultusunda aşağıda yer alan platformlarda kart, ödeme aracı olarak belirlenirken, söz konusu tarihlerde yüzde 50 indirim avantajı sağlanacak. İşte kampanyanın geçerli olduğu platformlar;

• Blu TV

• Netflix

• Gain

• YouTube

• Disney Plus

• Exxen

• Spotify

İstanbulkart kampanyasına dahil olan vatandaş için yapılan duyuruda bir ay içerisinde 150 TL iade fırsatı sağlanacağı belirtilirken, toplamda en fazla 300 TL ödül kazanma imkanı sağlanıyor.

İSTANBULKART KAMPANYALARINA NASIL DAHİL OLUNACAK

Gün gün İStanbulkartı ödeme aracısı olarak kullanan kişi sayısı artıyor. Artı kampanyalar da dikkat çekerken, bu kampanyalara katılım zorunluluğu bulunuyor. Sanal İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden öncelikle kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekliliği belirtilirken, ticari elektronik ileti izinlerini n onaylanması zorunluluğu bulunuyor.

Sanal İstanbulkart Plus ile yapılan abonelik ödemelerinde elde edilecek nakit iadeleri ise şu şekilde hesaplanıyor:

• Netflix: Temel paket 149,99 TL için 74,9 TL, Özel paket 299,99 TL için ise 149,9 TL iade ediliyor.

• Blu TV: Aylık 199,9 TL abonelik için 99,9 TL iade.

• Gain: Aylık 149,0 TL üyelikten 74,5 TL iade.

• YouTube: Aylık 79,99 TL için 39,9 TL, yıllık abonelikler için ise 150 TL'ye kadar kazanç sağlanabilir.

• Disney Plus: Aylık 164,90 TL için 82,45 TL.

• Exxen: Reklamsız paket için 134,25 TL iade.

• Spotify: Bireysel abonelikten 29,9 TL iade.