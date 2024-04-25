Dikkat! Bankkart'ta 7.500 TL iade fırsatı için tarih verildi: 23.59'da Bitiyor

Yaz tatiline sayılı br vakit kala, tatil planı yapma dönemi de başlamış bulunuyor. Ziraat Bankası, bu yaz tatillerinizi avantajlı geçirmeniz için Bankkart sahiplerine özel bir kampanya başlattı. 1 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan'a kadar geçerli olacak olan kampanyanın son günlerine gelindiği konusunda banka tarafından son uyarı yapıldı. Bankkartlılar, Touristica'da yapacakları tek seferde 25.000 TL ve üzeri alışverişlerde 7.500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabiliyor. Kampanyanın detayları merak edilirken, tatil planı yapmak ve rezervasyon işlemlerini tamamlamak isteyen bireyin acele etmesi gerekiyor.





ZİRAAT BANKASI TATİL KAMPANYASI

Gerek mevcut müşterin,n gerekse de yeni müşterinin faydalanabileceği kampanyadan faydalanmak için ilk önce kayıt zorunluluğu bulunuyor. Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS aracılığı ile kampanya başvuruları tamamlanabiliyor. SMS ile kampanyadan faydalanabilmek için büyük harflerle TOURISTICA yazıp 4757'ye mesaj göndermek yeterli oluyor.

Touristica'da 25.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışveriş yapan her birey, yaptığı alışverişin tutarına göre geri ödeme alırken, bu tutar 7500 TL'ye kadar yğkselebiliyor. Kampanyanın bitimi akabinde hak sahibi olunan liralar, 7 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacak iken kullanma süresinin de 10 Haziran 2024'te biteceği açıklanmış bulunuyor. Kazanılan bankkart liralar, tüm üye işyerlerinde kullanılabilir iken alışverişin sadece yurt içi rezervasyonlarda geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Hayali kurulan tatilin daha uygun bir şekilde sağlanmasını hedefleyen bu kampanya da konaklama masraflarının bankkart lira iödeme kolaylığı bütçeleri rahatlatırken, kampanyadan hemen faydalanmak için başvuru kanalları aracılığı ile başvurunuzu tamamlanmanız gerekiyor.