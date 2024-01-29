Dikkat: Emekliye de 1900 TL destek o tek şarta ödenecek

Hükümet tarafından sunulan desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da ödemesi yapılan yardımlar merakla araştırılıyor. Belediyeler de emekliye destek sağlayabiliyor.

Dikkat: Emekliye de 1900 TL destek o tek şarta ödenecek
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2024 yerel seçim senesi. Gerek emekli gerekse de çalışan kimi seçim zammı gelişmelerini gün gün duyabiliyor. Emekli maaşına yapılan yüzde 42.6'lık zam akabinde Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada bir müjde daha verilmiş ve en düşük emekli maaşı 11,200 TL'ye yükselten formül sunulmuştu. Emekli maaşı ile alakalı son dakika gelişmeler de açıklanmaya devam ediyor. 

Hükümet tarafından sunulan desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da ödemesi yapılan yardımlar merakla araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan emekliye destek açıklaması ise Son Günlerin en dikkat çeken yardımları arasında yer alıyor. 

EMEKLİYE BELEDİYE DESTEĞİ

Yoksulluk belgesi olan ve belediye tarafından belirlenen şartları kapsayan bütün emeklilere bin lira sosyal yardım yapılacağı açıklamasına ek olarak 500 lira doğalgaz yardımı ve 400 lira et yardımı yapılacağı belirtilirken, Ankara Belediyesi'nden bu sayede her ay toplamda 1900 lira destek sağlanacağı biliniyor. 

TL

Emekli maaşı en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması sonrasında %49,25'e yükseltildiği belirtilmişti. Emekli maaş zam maratonu sona ererken gözler belediyelere çevrildi. Birçok il ve ilçe belediyeleri emekliye yönelik destek ödemelerini sürdüreceklerini belirtirken Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda yer aldı. 

EMEKLİYE BİN LİRA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş emeklilere yapılan zam sonrasında destek ödemelerinin kesilmeyeceği müjdesini vererek ayda 1000 lira destek sağlayacaklarını belirtti. 

DOĞALGAZ VE ET DESTEKLERİ

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Mansur Yavaş, emekliler, yalnız bırakmayacaklarını söylerken, açlık sınırı altında maaş alan emeklilere bin lira desteğe ek olarak 900 lira doğalgaz ve et desteği de sağlanacak

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