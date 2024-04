Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapana 750 TL para iadesi yapılacak

Enerji ve su faturalarını ödeyenler için müjdeli bir haber var: 750 TL iade kampanyası başladı! Bu kampanya, fatura ödemesi yapan müşterilere avantajlar sunuyor. Elektrik, su veya doğalgaz faturasını ödeyenler, belirli bir miktarı geri alabilecekler. Kampanya, faturalarını düzenli ödeyenlere teşvik oluşturmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Fatura ödeme işlemlerinin ardından bu geri ödemeden yararlanmak mümkün olacak. Bu, müşterilerin bütçelerine hoş bir katkı sağlayabilir. İşte detaylar...





ENERJİ VE SU FATURALARINI ÖDEYENLER İÇİN MÜJDELİ HABER

Kampanya ile ilgili detaylar, fatura ödeme platformları veya ilgili şirketlerin web sitelerinde bulunabilir. Bu fırsatı kaçırmamak için faturalarınızı düzenli olarak ödemeye devam edin ve geri ödeme için gerekli adımları takip edin. Bu tür kampanyalar, tüketicilere maddi açıdan rahatlama sağlamanın yanı sıra, fatura ödemelerinin düzenli olarak yapılması için de bir teşvik olarak görülebilir. Bu tür teşvikler, tüketicilerin fatura ödemelerine daha fazla dikkat etmelerine ve gecikmeleri önlemelerine yardımcı olabilir.

Böylece, müşteriler hem tasarruf edebilir hem de mali durumlarını daha iyi yönetebilirler. Bu tip kampanyalar, tüketiciler arasında olumlu bir tepkiyle karşılanabilir ve fatura ödemelerinin zamanında yapılmasına katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, bu iade kampanyası, fatura ödemelerini düzenli olarak yapan müşterilere ek bir kazanç fırsatı sunarak maddi açıdan bir rahatlama sağlayabilir.





QNB Finansbank, fatura ödemeleri yapan müşterilerine özel bir kampanya başlattı: 750 TL'ye kadar iade fırsatı! Kampanya, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak ve QNB Mobil üzerinden uzaktan müşteri başvurusu yapanlar ile görüntülü görüşme yoluyla banka müşterisi olanları kapsıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren her müşteri, her yeni talimat için 250 TL olmak üzere, toplamda 750 TL iade alabilecek. Katılmak için CardFinans veya QNB First logolu kredi kartlarıyla veya QNB Finansbank vadesiz hesaplarıyla yeni talimat vermek gerekiyor. Ancak talimatın verildiği faturaların 31 Mayıs 2024 tarihine kadar en az bir kez ödenmiş olması ve talimatların 31 Ekim 2024'e kadar aktif kalması gerekiyor. İadeler, kredi kartları için 1-10 Haziran 2024 tarihlerinde kartlara, vadesiz hesaplar için ise aynı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Ancak hesap bakiyesinin veya kredi kartı limitinin yetersiz olduğu durumlarda ödeme yapılmayacak. Kampanya bir kez kullanılabilir ve bir müşteri toplamda en fazla 750 TL değerinde iade alabilir. Bu fırsat diğer fatura iadeleri veya promosyonlarla birleştirilemez.