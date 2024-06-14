Doğalgaz faturalarına devlet desteği geliyor! Yüksek faturaları unutun

Torba yasa hazırlıklarının gündemde sıklıkla hız kazandığı bugünlerde Mayıs ayında sona eren doğal gaz desteği, bir hayli araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Mayıs ayında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteği, özellikle dar gelirliler için adeta bir can suyu olurken, gözler artık yeniden desteğin başlayıp başlamayacağına yanıt arıyor. Peki, hükümet kanadından gelen kulis bilgileri neler söylüyor?



Dar gelirli vatandaşlar için Mayıs ayında sona eren 25 metreküplük doğal gaz desteğinin ardından yeni bir destek için hazırlıkların başladığı öğrenildi. Edinilen kulis bilgilerine göre hükümet, dar gelirlilerin faturalarının büyük bir kısmını ödemeye hazırlanıyor. Nasıl mı? İşte yeni doğal gaz desteğine yönelik detaylar…

Torba yasa hazırlıkları başladı!

Mayıs ayında sona eren 25 metreküplük doğal gaz desteğinin ardından, hükümet yeni bir torba yasa hazırlığı içerisine girdi. Bu yasa kapsamında, dar gelirli vatandaşların doğal gaz faturalarına destek sağlanacağı öğrenildi. Hatta öyle ki kulis bilgilerinden öğrenilen detaylara göre yüksek gelirli vatandaşlar 3 bin TL'lik faturanın tamamını öderken, dar gelirli vatandaşlardan sadece yüzde 30'u alınacak. Kalan yüzde 70'lik kısım ise devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle de dar gelirliye 2024’ün ikinci yarısında da destek sağlanmış olacak. Ancak söylediğimiz gibi, torba yasa teklifi kabul edilir ve şartlar da bu şekilde belirlenirse faturalara destek sağlanacak.





Doğal gaz destek planında ayrıntılar neler?

Yeni destek planının ayrıntıları henüz netleşmemiş olmakla birlikte, dar gelirli vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığı aktarılıyor. Kulis bilgilerine göre hükümet yetkilileri, bu destek planının vatandaşların kış aylarında doğal gaz kullanımı konusunda rahatlamalarını sağlayacağını ifade ediyor. Yani bu yaz değil, önümüzdeki kış döneminde doğal gaz desteğinin bir kez daha gündeme gelmesi bekleniyor. Dar gelirli vatandaşlar, bu yeni destek planını olumlu karşılarken, bu kış da yine faturaların düşürüleceği tahmin ediliyor.

Resmi açıklama henüz gelmedi!

Yeni destek planına yönelik henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ancak yaz aylarının sonlarına doğru torba yasa teklifi ile bu desteğin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.