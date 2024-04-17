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Doğalgaz faturalarında çifte zam dalgası! 150 TL artışa ek yeni zam şok edecek

Nisan 2023'de açıklanan ücretsiz doğalgaz uygulaması Mayıs ayında yürürlüğe girerken, 1 aylık bedava doğalgaz uygulamasının son bulması akabinde önümüzde ay da 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması bitecek.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 17:48
Doğalgaz faturalarında çifte zam dalgası! 150 TL artışa ek yeni zam şok edecek

1 sene önce Karadeniz doğalgaz keşfi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde de 1 aylık bedava kullanım ve 12 boyunca da 25 metreküp bedava doğalgaz müjdesi verilmişti. Nisan 2023'de açıklanan  bu uygulama Mayıs ayında yürürlüğe girerken, 1 aylık bedava doğalgaz uygulamasının son bulması akabinde önümüzde ay da 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması bitecek. Ortaya atılan iddialarda bedava doğalgaz uygulamasının arttırılacağı tahmin edilmekteydi. Ancak hükümetten uygulamanın bitmesine sayılı günler kala bile henüz açıklama gelmemesi bu iddiaları çürüttü. Mayıs ayında 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması sona erecek iken bu kapsamda aylık faturada 150 TL artış yaşanacak.

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MAYIS'TA DOĞALGAZA ZAM

Geçtiğimiz yıldan beri hayata geçirilen ve 19,7 milyon haneye fayda sağlayan uygulamada faturalar 150 TL daha az geliyordu. 1 Mayıs itibari ile 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması bitecek. Milyonlarca hanenin doğalgaz faturalarında 150 TL artış sağlanacağı bilinirken, bir de Mayıs ayında BOTAŞ tarafından doğalgaza zam geleceği tahminleri de sunulmuş bulunuyor. Eğer ki bu iddiaların doğrulanması durumunda da doğalgaza 150 TL artı fatura zammı eklenecek.

Bedava doğalgaz uygulamasının sona ermesi akabinde yeni bir zammın söz konusu olması durumu ile alakalı vatandaş tepkisini gösterirken, BOTAŞ tarafından uzun süredir doğalgaza zam yapılmadığı biliniyor. Uzmanların hesaplamalarında ise doğalgaz maliyetinin, fiyatların üzerinde seyrettiği açıklanırken, olası zammın Mayıs ayında yapılabileceği konusu da gündemdeki yerini koruyor. Mayıs ayında doğalgaz zammı ile alakalı olarak BOTAŞ tarafından henüz netlik kazanan bir zam açıklaması yok. Nisan ayının son günlerinde güncel rakamlar açıklanacak

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