Doğalgaz faturasını ödetmeyecek fırsat! İşte ücretsiz gaz müjdesi

Kış mevsiminin yaklaşması ısınma masraflarını arttırdığı için vatandaşı kara kara düşündürtmeye devam ediyor. Kışın soba, klima ya da doğalgaz ile ısınma yöntemleri bulunurken, maliyetlerin artması karşısında vatandaş tasarruf yapma yoluna gidebiliyor. Kışın yükünü azaltmak adına hükümet tarafından bir çok imkan sağlanıyor. Dar gelirlilere sağlanan doğalgaz desteğinin yanı sıra tüm halka Mayıs ayına kadar 25 metreküp bedava doğalgaz programı da devam ediyor. Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler araştırılırken, bankaların sunduğuı cazip teklifler de tercihler arasına girebiliyor. Özellikle de birikmiş doğalgaz borcu olan vatandaşı ilgilendiren bir kampanya Kuveyt Türk tarafından sunuldu. Banka tarafından paylaşılan kampanyada yapılacak olan o işlemin bedava sağlanacağı açıklandı.

KUVEYT TÜRK DOĞALGAZ FATURASI KAMPANYASI

Kuveyt Türk resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre doğalgaz faturası gelen vatandaşa taksitlendirme işlemi için ek masraf ödemesi yapılmayacağı belirtildi. Gerek bankanın hizmet kanalları aracılığı ile gerekse de İGDAŞ aracılığı ile yapılacak olan ödemeler 3 eşit taksite bölünebilecek ve bu işlemlerde de ek masraf talep edilmeyecek.





DOĞALGAZ FATURASI AÇIKLAMASI

Doğalgaz faturası ödemesi yapan vatandaş, aylık faturasının ne kadar geleceğini düşğnmeden 3 eşit taksitle ödeme imkanı sunan bankanın kampanyasını yakından takip ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada minimum 100 TL maksimum 7500 TL gelen faturalar için taksitlendirme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

Kampanyaya dahil olmak için katılım sağlaması gerekliliği bildirilirken, “ONAY IGDAS” yazıp 2848’e SMS göndermek kayıt için yeterli oluyor. Kampanyaya dahil olmadan önce yapılan fatura ödemelerine taksit yapılmayacağı belirtilriken, müşteri dikkatli olması konusunda uyarılıyor.

Kredi kartı üzerinden kampanyaya dahil olunabileceği için, banka kredi kartı olmayan müşterinin başvuru yapıp, kartının eline geçmiş olma zorunluluğu da bulunuyor. Banka tarafıns ahangi kredi kartlarının kampanyaya dahil olduğu bilgisi de sunulurken, bu kartların, Sağlam Kart, Sağlam Kart Genç, Sağlam Kart Kampüs, Özel Bankacılık World Elite Kredi Kartı ve Miles&Smiles Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartları olduğu açıklanmış bulunuyor.