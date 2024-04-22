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Doğalgaz Zammını bakanlık açıkladı: Kış gelmeden faturalar 150 TL artıyor!

Doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı iddialarının yanı sıra Nisan ayının sonuna gelindiği şu günlerde indirimli doğalgaz kullanımı ile alakalı bakanlık tarafından yapılacak açıklama merakla takip ediliyor

Yayın Tarihi: 22.04.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:19
Doğalgaz Zammını bakanlık açıkladı: Kış gelmeden faturalar 150 TL artıyor!

Nisan ayının sonuna gelindiği şu günlerde indirimli doğalgaz kullanımı ile alakalı bakanlık tarafından yapılacak açıklama merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz sene bu zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdede 1 aylık bedava doğalgaz kullanımı ve 1 sene boyunca da 25 metreküplük indirim uygulamasının devreye aındığı belirtilmişti. Yapılan açıklama sonrasında ev ve işyerlerinde kullanılan 1 aylık bedava doğalgaz uygulaması akabinde 1 sene boyunca indirimli doğalgaz faturalardan kesilmeye başlamıştı. Nisan ayının bitecek olan bu uygulama ile alakalı uzatılıp uzatılmayacağı konusunda detaylar merakla araştırılıyor. Konu ile alakalı açıklama yapılması için gözler bakanlığa çevrilmiş iken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından son dakika program ile alakalı detaylar da açıklanmış bulunuyor. 

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI BİTİYOR MU?

Bakan Bayraktar'ın son dakika olarak yaptığı açıklamalar 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının sonuna yaklaştığını ifade ediyor. 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan bedava doğalgaz uygulaması 1 sene boyunca milyonlarca haneye büyük bir destek sağladığı bilinirken hükümet tarafından aylık indirim programı kapsamında bir sene içerisinde 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldığı belirtilmiş bulunuyor. Açıklanan bu rakam uygulamanın kapsamını ve ne kadar çok kişiye fayda sağladığını gösterirken, sona ereceği tarih ile alakalı gelişmeler yakında Takip ediliyor 

DOĞALGAZ

1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle aylık 25 metreküp doğalgazi tüketim Bedeli faturalara artı olarak yansıyacak. Farklı görüşlerin yer aldığı konu ile alakalı olarak uygulamanın devam ettirilmesi savunulurken kimi kesim tarafından da mali yükün Sürdürülebilir olmadığı düşüncesi belirtiliyor. 

25 metreküp doğalgaz uygulaması özellikle de kış aylarında ısınma masraflarını önemli ölçüde azalttığı ve vatandaşa Aylık 150 TL gibi artı avantaj sağladığı biliniyor. Milyonlarca haneye maddi katkı sağlayan bu uygulama Özellikle de dar gelirli Haneler için büyük bir rahatlama olarak bilinirken, uygulamanın mali yükü ile alakalı hükümetin hesaplarını devam ettiği belirtilmiş bulunuyor

TL

24 Nisan 2023 tarihinde başlayan ve 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulama kapsamı; konutlar, ibadethaneler ve cemevleri olarak belirtilmişti. Ancak bakanlık tarafından yapılan Açıklama ile uygulamanın kesin olarak 1 Mayıs tarihinde sona ereceği belirtilmiş bulunuyor. Uygulamanın sona ermesi ile birlikte belirlenen tarih itibariyle faturalarda 150 TL civarında bir artış olacak.

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