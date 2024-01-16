Doğuş çay 52, Fairy bulaşık makinesi deterjanı 209 TL’ye düşüyor! A101 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim kampanyası
A101 marka zincirleri her hafta içersinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde bir çok ürünü satışa çıkartırken, bu haftaki indirimli ürünler listesinde yok yok! Bulaşık makinesi deterjanı, şampuan, ton balığı, zeytin, çay, çikolata gibi ürünler oldukça uygun fiyatlara satışta. İşte A101 market zincirleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim kampanyasının detayları...
A101 market zincileri her hafta içerisinde birbirinden farklı ürünleri indirimli şekilde kasa arkasında satışa çıkartıyor. Resmen güncel fiyatının yarı fiyatına kasa arkasında yer alan ürünlerde bu hafta yok yok! Fairy bulaşık makinesi deterjanı, şampuan, çay, çikolata, zeytin gibi ürünleri indirimli şekli satın almak istiyorsanız muhakkak A101 market zincirlerine bu hafta içersinde uğramalısınız. 29 TL’ye şampuan, 239 TL’ye bulaşık makinesi deterjanı, 89 TL'ye zeytin ve 52 TL’ye çay alacağınız A101 market zincirlerinde yok yok. İşte A101 market zincirlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkasında indirimli satışa çıkartılan ürünler...
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERIŞLERDE SEÇİLİ ÜRÜNLER YARI FİYATINA DÜŞÜYOR
A101 market zincirleri her hafta içersinde devam ettirdiği 10 TL üzeri alışverişlerde indirimli ürün fırsatlarına bu haftada devam ediyor. Oldukça uygun fiyatlarla bir çok ürününü satışa çıkartan A101 market zincirlerinde ne alırsanız yarı fiyatına düşecek. Eğer şampuanınız, bulaşık makinesi deterjanınız zeytininiz ya da çayınız bittiyse koştur koştur A101 market zincirlerine gitmeniz şart! Stoklarla sınırlı olan bu kampanya doğrultusunda yaptığınız her 10 TL ve üzeri alışverişlerde birbirinden farklı ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak. İşte A101 market zincirleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler listesi...
- Fairy Platinum Bulaşık Deterjanı 1500 Ml
- Fairy Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı
- Orkid Platinum Gece Hijyenik Ped 16'lı
- Mayısbelline Over The Top Maskara
- L'Oréal Paris Nemlendirici Krem 50 Ml
- Tukaş Yeşil Kırma Zeytin S-XS 900 Gr
- Tukaş Siyah Zeytin XS-2XS 800 Gr
- Dardanel Konserve Ton Balığı 2x170 Gr
- Coca Cola Zero 6x250 Ml
- Fanta Zero Portakallı Gazlı İçecek 6x250 Ml
- Indo Mie Jumbo Körili Noodle 5x120 Gr
- Indo Mie Jumbo Tavuklu Noodle 5x120 Gr
- Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi 340 Gr
- Fiskorella Kakaolu Fındık Kreması 650 Gr
- Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü