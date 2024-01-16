Doğuş çay 52, Fairy bulaşık makinesi deterjanı 209 TL’ye düşüyor! A101 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim kampanyası

A101 market zincileri her hafta içerisinde birbirinden farklı ürünleri indirimli şekilde kasa arkasında satışa çıkartıyor. Resmen güncel fiyatının yarı fiyatına kasa arkasında yer alan ürünlerde bu hafta yok yok! Fairy bulaşık makinesi deterjanı, şampuan, çay, çikolata, zeytin gibi ürünleri indirimli şekli satın almak istiyorsanız muhakkak A101 market zincirlerine bu hafta içersinde uğramalısınız. 29 TL’ye şampuan, 239 TL’ye bulaşık makinesi deterjanı, 89 TL'ye zeytin ve 52 TL’ye çay alacağınız A101 market zincirlerinde yok yok. İşte A101 market zincirlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkasında indirimli satışa çıkartılan ürünler...

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERIŞLERDE SEÇİLİ ÜRÜNLER YARI FİYATINA DÜŞÜYOR

A101 market zincirleri her hafta içersinde devam ettirdiği 10 TL üzeri alışverişlerde indirimli ürün fırsatlarına bu haftada devam ediyor. Oldukça uygun fiyatlarla bir çok ürününü satışa çıkartan A101 market zincirlerinde ne alırsanız yarı fiyatına düşecek. Eğer şampuanınız, bulaşık makinesi deterjanınız zeytininiz ya da çayınız bittiyse koştur koştur A101 market zincirlerine gitmeniz şart! Stoklarla sınırlı olan bu kampanya doğrultusunda yaptığınız her 10 TL ve üzeri alışverişlerde birbirinden farklı ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak. İşte A101 market zincirleri 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler listesi...



