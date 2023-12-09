Dolar biriktirenler bayram edecek! O tarihte 15 TL birden fırlayacak!

Uzman isim dolar fiyatlarının 15 TL birden fırlayacağı tarihi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR FİYATLARININ YÜKSELECEĞİ TARİH

Dolar yatırımcıları uzmanların dolar piyasası değerlendirmelerini yakından takip ederken Ekonomist Selçuk Geçer dolar fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geçer, fiyatlarla ilgili dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken önümüzdeki dönemin önemli olduğunu belirtti. Dört aydır devam eden yükseliş sonrasında dolar kuru 29 TL'ye kadar yükseldi.





Dolar fiyatlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken Selçuk Geçer'in dolar tahminleri yine piyasaya bomba gibi düştü. Selçuk Geçer doların sene sonunda 30 TL, 2024 senesinde 45 TL'ye kadar yükseleceğini söyledi. Bu tutarların aslında 60 TL ile 65 TL arasında bile olabileceğini ancak enflasyon etkisiyle 45 TL seviyesinde tutulacağını söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.