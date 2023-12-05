Dolar biriktirenlerin şans yüzüne güldü! O tarihi bekleyen 40 TL'den bozdurmaya hazır olsun

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcı Anketi Raporu'nun Kasım sayısını yayımladı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

DOLARLARI OLANLAR DİKKAT

Uygulanan para politikası nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde itibarını kaybeden TCMB, Hafize Gaye Erkan liderliğinde piyasada yeni bir imaj oluşturmaya başladı. TCMB'nin açıkladığı “Piyasa Beklenti Anketi” heyecan yarattı. Rapor, elli iki finans sektörü temsilcisi ve on yedi reel sektör katılımcısından gelen girdileri bir araya getiriyor ve Kasım sonu ile 2023 senesi sonu için beklenen dolar döviz kuruna ilişkin rehberlik sağlıyor. Katılımcılara "Bankalararası döviz piyasasında ABD doları kuruyla ilgili beklentileriniz nelerdir?'' sorusu soruldu.





Soru sonucunda elde edilen medyan cevap, Türkiye'nin Kasım ayı sonunda beklenen dolar/TL paritesinin 29,0259 TL olduğunu gösterdi. Ancak altmış dokuz katılımcının öngörüleri dolar kurunun 2023 senesi sonunda 29,99 TL, Eylül 2024'te ise 39,61 TL olacağını varsayıyor. Bilhassa 21 Aralık 2021'de yaşanan ani döviz atağı sonrasında hayata geçirilen Döviz Koruma Mevduatı (KKM) sistemi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan'ın koordineli tedbirleri sayesinde sistemdeki olumsuzlukları azalttı. BDDK'nın 17.11.2023 tarihli raporuna göre KKM'deki erime devam ediyor ve 100 milyarın altına geriledi.

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