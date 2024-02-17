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Dolar borçlanan dizlerini dövecek! O tarihten sonra 1 dolarda 40 TL sinyali!

Dolar borcunuz varsa bu haber sizi çok üzecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 20:13
Dolar borçlanan dizlerini dövecek! O tarihten sonra 1 dolarda 40 TL sinyali!

Dolar borcu olanlara kötü haber! Uzman isim bu tarihte 40 TL olacak dedi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR FİYATLARIYLA İLGİLİ KORKUTAN RAKAMLAR

Sene başından itibaren dolar fiyatları yükselmeye devam ederken ABD verileri de doların güçlü duruşunu paylaştı. Yatırımcılar dolar kurunun yerel seçim sonrasında ne durumda olacağını merakla araştırırken Euro ve dolar yükselişi hızla devam ediyor. 

dolar fiyatlarıyla ilgili korkutan tahmin

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hükümet planının işe yaramayacağı durumlarda dolar kurunun 40 TL'ye yükseleceğini söyledi. Ülkedeki yanlış üretim ve ekonomik model uygulamalarını vurgulayan Zelyut konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Birleşip Arap Emirlikleri'nden Mart ayına kadar Türkiye'ye satın alım yoluyla bir sermaye girmesi plan halinde. Para girişi olursa eğer kur kontrol altına alınabilir. Ancak eğer sıcak para girişi yaşanmazsa daha hızlı kur hareketi görülür. Özellikle Mart ayı sonrasında 40'lı rakamlar sene bitmeden gelir ve ne yazık ki çok yükselir.' 

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