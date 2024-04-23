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Dolar kuru 1 haftada tepetaklak olacak! Kemerlerinizi bağlayıp uçuşa hazırlanın!

Bir hafta içinde döviz kurunda her şey değişecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:38
Dolar kuru 1 haftada tepetaklak olacak! Kemerlerinizi bağlayıp uçuşa hazırlanın!

Dolar kuruyla ilgili herkesi şaşırtan tahminler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR KURU BİR HAFTADA DEĞİŞECEK

Dolar yatırımcıları piyasada yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası faiz kararları sonrasında dolar kuru 31 TL seviyelerine kadar geriledi. Merkez Bankası 25 Nisan günü yeni faiz kararlarını açıklayacak ve döviz kuru üstündeki etkisi takip edilecek. Güncel olarak dolar 32.5941 TL, Euro 34.7840, İngiliz Sterlini 40.6311 TL seviyesinden işlem görüyor. Yerel seçim öncesinde Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararlarıyla dolar kuru 31 TL altına düşmüştü. Düşüşle birlikte 5 Nisan haftası Merkez Bankası rezervleri 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolar seviyesine yükseltildi. IMF raporlarına göre TL'nin dolar karşısında değer kaybının devam etmesi tahmin ediliyor. IMF tarafından yayımlanan raporda 2024 senesi sonunda doların 37.24 TL seviyesine yükselmesi, 2025 senesinde 52.57 TL seviyelerini görmesi bekleniyor.

dolar kuruyla ilgili şaşırtan tahminler

 Yabancı bankalar ise Merkez Bankası faiz artırımlarının enflasyon artışıyla birlikte devam edeceğini söylüyor. Eğer Merkez Bankası faiz artırımı yapar ve sıcak para girişi olursa dolar kurunun 31 TL seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor. Merkez Bankası Mart ayında faiz oranlarını artırmış ve yüzde 50 seviyesine yükseltmişti. Nisan ayı için faiz kararları 25 Nisan Perşembe 14:00'de açıklanacak. Karar sonrasında piyasaların önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında sene sonunda yüzde 42.96'dan yüzde 44.19'a yükselmesi sonrasında dolar beklentileri de 40.02 TL'den 40.53 TL'ye yükseldi. Önümüzdeki bir sene için döviz kuru beklentileri bir önceki ankette 41.15 TL idi ancak bu ankette 42.79 TL olarak gerçekleşti. Sene sonu cari işlemler açığı beklentisi bir önceki anket döneminde 34.6 milyar dolardan bu dönemde 33.3 milyar dolara geriledi, gelecek sene için cari işlemler açığı beklentisi 31.8 milyar dolara düşmüş oldu.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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