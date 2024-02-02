Dolar kuru 10 TL birden uçuşa geçecek! Uzman isim tarih verip borçluları uyardı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederken dolarla ilgili önemli bir yorumda bulundu. Çakar'ın dolar hakkındaki değerlendirmesi, finans çevrelerinde dikkat çekti. İşte detaylar...

Dolar kuru 10 TL birden uçuşa geçecek! Uzman isim tarih verip borçluları uyardı
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Finans piyasalarındaki nabzı tutan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, dolarla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı olarak da görev yapan Çakar, doların önemli bir artış yaşayacağını ifade etti.

DOLAR ARTACAK MI?

Dolar kuru 10 TL birden uçuşa geçecek! Uzman isim tarih verip borçluları uyardı

Dolar kurundaki hareketlilik, hem yatırımcılar hem de alım gücü dolar kuruna bağlı olan vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yaptığı kritik açıklamalarla dikkat çekti ve dolar kurunda önemli bir yükseliş beklentisini ortaya koydu.

Çakar, Ziraat Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamalarda, 2022 ve 2023'ün dünya genelinde "Enflasyonla mücadele yılları" olarak geçtiğini belirtti. Çakar, enflasyonun düşürülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesi önemli. Mevcut politikaların olgunlaştırılarak devam etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

2025 enflasyonunun OVP'de %15 olarak öngörüldüğünü ifade eden Çakar, bu hedefin yakalanabilir olduğunu belirtti. Kredi büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, bu yıl kredi büyümesinin %40 civarında olacağını öngördü. Ayrıca, doların bu sene enflasyondan fazla artmayacağını ve 2024 yılında 39-40 lira seviyesinde olacağını söyledi.

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