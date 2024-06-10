Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Son dönemlerde ekonomi kategorisinin en çok takip edilen konularından biri de dolar kuru ve rezervler olarak biliniyor. Dolardaki artışın devam edip etmeyeceği konusunda uzmanlar tarafından yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilirken, yıl sonu olası dolar tutarı da gerek ekonominin etkileneceği olan bakımından gerekse de kenarda doları olan birey için büyük önem arz ediyor. Uzman ekonomist ve analistler de yıl sonu dolar kuru tahminleri ile alakalı olarak hesaplamalarını sürdürürken, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları ile herkesin ilgi odağı olan Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarafından son dakika yapılan dolar tahmininin yatırımcıyı üzebileceği ancak ülke ekonomisi için pozitif etki sağlayacağı tahmin ediliyor.

Geleceğe dair umutların arttığını açıklayan Babuşçu, dolar kurunun yıl sonuna ulaşabileceği net rakamı belirtti. Şu sıralar 32 civarlarında seyreden dolar kurunun yıl sonunda 38 TL civarında olacağı yönündeki tahminleri oldukça dikkat çekici.





DOLAR YILSONU TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)tarafından geçtiğimiz hafta rezervler ile alakalı olağanüstü değerlendirmeler yapıldı. Rezervlerin 4 yıl akabinde ilk kere pozitife geçtiği belirtilirken, ülke ekonomisini de pozitif etkilediği belirtildi. Konu ile alakalı olarak Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da çarpıcı açıklamalarda bulunarak, bu gidişatın ülke ekonomisine olan katkısını açıkladı. Özellikle de rezervlerdeki artışın yerli sermaye tarafından sağlandığını belirten Babuşçu, yabancı sermaye girişinin kaynak olmadığını sözlerine ekledi.

Son yıllardaki dolardaki dalgalanmak herkesi etkiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü 32,38 TL’de haftayı kapatan dolar kuru ile alakalı yıl sonu tahminlerinde 50 TL’ye ulaşacağı konusunda yapılan tahminlerin doğru olmadığını belirten uzman isim, en fazla çıkacağı tutarın 38 TL olacağını belirtti. Yapılan hesaplamalarda ve ön görülerde dolar kurunun 40 TL’ye ulaşmayacağı belirtiliyor.

Son olarak, Şenol Babuşçu gibi deneyimli ekonomistlerin açıklamalarını dikkate alarak, kendi ekonomik planlarımızı da buna göre yapabiliriz. Her şeye rağmen, umutlu olmayı ve geleceğe dair pozitif düşünceler beslemeyi asla ihmal etmemeliyiz.

Umarım bu yazı, Türkiye'nin ekonomik durumu ve geleceği hakkında biraz daha bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmuştur. Her şeyden önce, umut ve iyimserlik her zaman kazanır!