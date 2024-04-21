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Dolar kurunda 100 TL bombası patladı! 1 doları olan bile o tarihten önce döviz bürosuna koşacak

Ünlü ekonomist açıkladı! İşte dolar yatırımcılarının dikkat etmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 21.04.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:45
Dolar kurunda 100 TL bombası patladı! 1 doları olan bile o tarihten önce döviz bürosuna koşacak

Türkiye ekonomisi üzerine yapılan yorumlara duyulan ilgi gün geçtikçe artarken, ünlü ekonomistlerin çarpıcı tahminleri de dikkat çekiyor. Ünlü ekonomist Devrim Akyıl, katıldığı bir Youtube programında Türkiye ekonomisine yönelik endişelerini dile getirdi ve 2000'li yılların başındaki IMF programının anılarını anlattı. O dönemde yaşanan ekonomik kriz ve başarısızlıkların bugünkü durumla benzerlik gösterdiğini belirtti.

Akyıl, kur çıpalı bir sistemin o dönemde yaşanan krize neden olduğunu ve benzer bir riskin bugün de söz konusu olduğunu ifade etti. "O dönemde dolar kuru yıl sonu için sabitlenmişti, ancak kriz döneminde dolar 3 katına çıkarak büyük sorunlara yol açtı" dedi. Akyıl, benzer bir durumun yaşanmaması için bazı önlemlerin acilen alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, dolar kurunun önümüzdeki dönemde 50-60 TL'ye yükselmesinin Türkiye'yi kurtarmayacağını belirten Akyıl, doların 100 TL'ye çıkma ihtimalinin konuşulabileceğini ifade etti. Bu tahmin, Türkiye ekonomisinin geleceği için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

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Diğer yandan, ABD ekonomisinin açıklanan verilerle canlılık gösterdiği ve bu durumun FED'in faiz indirimlerini önleyebileceği belirtiliyor. Bu gelişmelerin doların küresel para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açtığı görülüyor.

İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,5197 TL, satış fiyatı ise 32,5357 TL olarak kaydedildi. Euronun alış fiyatı ise 34,5231 TL, satış fiyatı ise 34,5685 TL seviyelerinde bulunuyor.

Ekonomistlerin uyarıları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Bu nedenle, ekonomi yönetiminin dikkatli ve hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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