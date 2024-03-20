Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

Piyasada yaşanan yükseliş yatırım yapacakların nasıl bir yol izleyeceklerini bulmalarında zorluyor. Sıcak bir gelişme yaşandı ve ünlü ekonomistten bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde…







DOLAR YÜKSELİŞTE: UZMANLAR DOLARIN 50 TL'Yİ GEÇECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR!

Dolar kuru hızla yükselmeye devam ediyor. Ekonomi uzmanlarının son açıklamalarına göre doların fiyatındaki artış hız kesmeden devam edecek ve yakın zamanda 50 TL'yi aşarak 60 TL'ye bile ulaşabilir. Ayrıntılar haberimizde...

Son zamanlarda piyasalarda yaşanan hareketlilik ile birlikte elinde parası olan herkesin gözü kulağı dolar kurunda, vatandaşlar piyasadaki bu dalgalanmanın nasıl bir yol izleyeceğini merak edip araştırıyorlar. Sorularınızın yanıtı ünlü ekonomistten geldi. İşte detaylar…

Piyasanın gelişmesiyle birlikte dolar kuru da yükselişini sürdürerek 32 TL marjını aştı. 31 Mart seçimleri öncesinde piyasa belirsizliğinin artması durumunda Merkez Bankası rezervlerinin azalması da endişeleri artırıyor. Bugünden itibaren doların yanı sıra euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı gibi diğer para birimlerinin de güncel fiyatları da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın yeni tedbirleri sayesinde bankalar arası ile serbest piyasa arasındaki fark daralırken doların değer kazanacağına dair beklentiler de artıyor. Analistler Merkez Bankası'nın müdahalesine ilişkin çeşitli yorumlarda bulunurken, piyasada fiyat hareketleri halen yakından takip ediliyor. Doların yanı sıra euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı da güne belli seviyelerden başladı. Merkez Bankası'nın yeni kararlarıyla ticari kredi faiz oranları artırıldı ve nakit avans kısıtlamaları da getirildi. Banka, insanların ve işletmelerin dolara olan talebini azaltmak için çalışmalarını sürdürürken, rezervlerin erimesini önlemek için de hızla hareket ediyor.

DEĞİL 30 TL 50 TL EDİYOR

Ekonomist Selçuk Geçer, doğru politikalar uygulanmadığı takdirde doların çok daha fazla değer kazanacağına dikkat çekerek, devalüasyon uyarısında bulundu. Selçuk Geçer, doların reel değer kaybının devalüasyon etkisi yarattığını söyledi. Serbest bırakılmaları halinde bugünkü gerçek değerlerinin 50 TL olacağını söyleyen Geçer, devalüasyon etkisi olacağını söyleyerek gündemi bomba gibi düşürdü.

Doların 45 TL'lik tahmininin oldukça zararsız kalacağını vurgulayan Geçer, gerçek değerinin 50 TL olduğunu, seçimden sonra 60 TL'ye ulaşacağını söyledi. Selçuk Geçer, şunları söyledi:“İşte şu an 32 lira olan dolar kuru bir anda 60 liraya öyle ya da böyle gidecek. Dolayısıyla da devalüasyon olacak.” dedi.

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