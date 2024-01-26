Dolar kurunda deprem etkisi! 8 TL birden fırlayacağı tarihi verdiler

TCMB ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu bu döneme bakılarak sonuçlanırken 12 ay sonrasında TÜFE beklentisinde önceki anket döneminde yüzde 41,23 olmasıyla anket döneminde yüzde 39,09 seviyelerine gelindi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket zamanı içerisinde yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olacak şekilde tamamlandı.



2024 yılı Ocak ayının anket verileriyle beraber katılımcıların 12 ay ilerisine dair olasılık tahminlerine bakıldığında TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında yükseldiği dikkatleri çekti.





Anket zaman dilimi aynı olduğunda ise tahminler(2) esas alınarak gerçekleşen incelemelerde 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında yer aldı.



Yeni yılla beraber büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak tamamlandı. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak tamamlandı.

