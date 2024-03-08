Dolar kurunda deprem gibi tahmin! 4 TL birden düşeceği tarihi açıkladılar

Wells Fargo'nun Türkiye raporu, doların beklenen düşüşüne dair önemli tahminler içeriyor, bu da Türkiye ekonomisi ve döviz piyasaları üzerinde potansiyel etkilere işaret ediyor. 1852'de kurulan banka ve finans şirketi, yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı gibi faktörlerle birlikte dövize olan yatırımcı ilgisini vurguluyor.

Bankanın raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından uygulanan parasal sıkılaşma ve değişen para politikası, Türk lirasının ilerleyen dönemlerde dolar karşısında değer kazanacağı öngörüsünü destekliyor. Wells Fargo, doların 31 Mart seçimlerinin ardından düşüş trendine gireceği bir tarih vererek piyasalarda dikkat çekiyor.





Doların çakılacağı öngörüsü, Wells Fargo'nun 2024 yılının ilk çeyreğinde dolar/TL paritesinin 31 liraya kadar çıkacağı tahminiyle güçleniyor. Mart ayının ardından yılın ikinci çeyreğinde dolar kurundaki düşüşün başlayacağı belirtiliyor. Tahmini zaman çizelgesine göre doların ileri tarihlerde 3 liraya yakın bir düşüş yaşayacağı öne çıkıyor.

Bu rapor, Türkiye'deki yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için dikkat çekici bir öneme sahip, zira doların değerindeki değişiklikler geniş ekonomik etkilere yol açabilir. Yatırımcılar, bu tahminlere göre stratejilerini güncelleyebilir ve ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olabilir.

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